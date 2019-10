Les Tizi Ouzéens sont déçus de constater que la ligne du téléphérique, tant attendue et promise pour le début du mois de septembre dernier, n’a pas encore été mise en service. Tout était fin prêt afin que la première tranche de ce projet entre en service au début du mois de septembre 2019 après que tous les essais prévus à cet effet ont été effectués avec succès et se sont avérés concluants. Mais en fin de compte, les Tizi Ouzéens ne s’envoleront pas dans leur téléphérique de sitôt. Ce projet n’a pas cessé d’accuser retard sur retard à l’instar de plusieurs autres qui sont en cours dans la même wilaya comme le nouveau stade de 50 000 places et la pénétrante de l’autoroute Est-Ouest. Pendant tout l’été dernier, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont vu survoler des dizaines de cabines du téléphérique dans le cadre des essais indispensables effectués avant la mise en service de ce genre de projet. Mais à ce jour, le téléphérique est toujours hors de service.

L’attente pour sa mise en service n’a que trop duré. Les travaux ont débuté en 2014 et devaient être achevés et le projet réceptionné en 2016, puisque les délais impartis à sa finition étaient de 24 mois. Mais c’est compter sans le retard énorme que devait accuser la réalisation de ce projet ayant pour but d’alléger la pression insupportable qui pèse sur le transport urbain dans la ville de Tizi Ouzou, surtout sur le tronçon reliant la gare inter-wilayas de Bouhinoun vers le centre-ville. La ligne du téléphérique étant de 5,5 kilomètres de longueur devrait relier la gare inter-wilayas de Bouhinoune vers le village Redjaouna, en passant par la ville de Tizi Ouzou dotée de deux stations intermédiaires, l’une est située au stade du 1er-Novembre et l’autre à côté du siège de la wilaya. Le terminus de cette ligne de téléphérique se trouve au niveau du mausolée de Sidi Belloua à Redjaouna. Le téléphérique s’arrêtera aussi devant le sanatorium de Belloua. Le projet de téléphérique a été interrompu à plusieurs reprises et même la deuxième date avancée pour sa mise en service à la fin de l’année 2017 n’a pas pu être respectée pour les mêmes raisons. Au début, le problème principal sur lequel a buté ce projet est celui des oppositions exprimées par les citoyens devant être expropriés pour sa concrétisation. Un problème qui a pu finalement être réglé. Mais à peine cet écueil levé, a surgi la crise financière de 2015 qui a engendré de fait un ralentissement inévitable dans la cadence des travaux. Mais après plusieurs mois, la première tranche du projet, à savoir celle reliant la gare de transport de voyageurs inter-wilayas de Bouhinoun vers la station de Mdouha (près du siège de la wilaya), a pu être finalisée à 100 %. Et le passage aux essais préliminaires a vite eu lieu. Ces derniers ont été concluants mais le projet n’a pas été mis en service. Toutes les opérations devant lui permettre d’entrer en service sont achevées. C’est le cas des télécabines qui ont été réceptionnées, le déroulement des câbles, l’alimentation en électricité, le contrôle des vitesses, la vérification des charges, le fonctionnement de la motrice principale et de la motrice de secours, le système de sécurité… Mais qu’est-ce qui bloque donc ? C’est le silence radio de la part des parties devant donner les explications nécessaires quant à cette situation de blocage qui touche un projet pourtant terminé à 100 % et prêt à être mis en œuvre.