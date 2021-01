Que ce soit pour lutter contre la Covid-19 ou l'impact engendré par la pandémie mondiale, l'Etat poursuit sa politique du déblocage de l'argent nécessaire pour alléger la facture des dépenses du citoyen lambda. Le DG de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas), Lahfaya Abderrahmane, affirme dans ce sens qu'une enveloppe de 24 milliards de dinars a été allouée au remboursement des tests de dépistage coronavirus du (Covid-19) durant le premier semestre 2021. C'est ce qu'il a déclaré lors de son passage à la chaîne de télévision privée Echorouk.

Les opérations de remboursement liées aux frais de dépistage du Covid-19 ont comme prévu commencé à partir du 1er janvier. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que les actes médicaux destinés au dépistage du coronavirus (Covid-19) sont remboursés par la Cnas et la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non salariés (Casnos). Le gouvernement a mis en place cette mesure après qu'il s'est aperçu que la cherté des tests ne permettait pas à de nom-breux citoyens de se faire tester.

Le DG de la Cnas a, dans son intervention, affirmé que le test PCR est remboursé à hauteur de 3500 dinars, 5000 pour le test par scanner et 1 500 dinars pour les tests antigéniques. Pour bénéficier du remboursement des tests de dépistage du coronavirus, ce responsable a fait savoir, que «l'assuré doit présenter l'ordonnance et le rapport médical».

Cela avant de préciser que «le remboursement se fait à 100%, quel que soit le taux de couverture sociale et le nombre d'analyses». S'exprimant sur les congés de maladie, le directeur général de la Cnas a rappelé qu'«ils peuvent être envoyés par voie électronique à partir de l'espace El Hana».

Soulignant que 13 millions d'indemnités journalières pour congés de maladie ont été enregistrées en 2020, soit 18 milliards de dinars selon lui, la Cnas a remboursé 13 millions de congés maladie en 2020. Des indemnités journalières qui «représentaient en termes de dépenses, 18 milliards de dinars», a conclu le même responsable. Notons dans ce sens que les travailleurs assurés, issus du secteur privé et public, ayant pris un congé de maladie pour se mettre en auto-isolement après avoir contracté le virus, ont été remboursés par la Cnas.