Répondant aux questions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le taux des logements publics locatifs affectés aux communes, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a indiqué que cette question est traitée dans le cadre de l'opération menée actuellement par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de concert avec son département, portant sur «le recensement des demandes relatives au logement, au niveau national».

Les résultats de cette opération permettront d'analyser objectivement la demande de logements pour proposer ensuite des solutions efficaces qui tiennent compte des montages financiers nécessaires et du foncier, pour parachever les programmes de réalisation des différentes formules de logements, a expliqué le ministre. De son côté, le député de la wilaya d'Alger, Abdelghani Ouicher (indépendant) a soulevé les préoccupations des citoyens de la capitale, concernant notamment le logement public locatif (LPL), proposant la révision du seuil minimum du salaire mensuel des ménages fixé actuellement à 24 000 DA et son relèvement à 45 000 DA.

A ce propos, le ministre a indiqué que «le gouvernement a mis en place plusieurs formules de logement en fonction du revenu de chaque ménage, en l'occurrence le LPL, le logement promotionnel aidé (LPA), le logement promotionnel public (LPP), le logement rural, l'Aadl et le logement promotionnel libre (LPL)». Il a précisé que chaque formule est destinée à une frange de la société, tous revenus mensuels confondus. Il dira aussi que «toutes ces formules, à l'exception du LPL, bénéficient de l'appui de l'Etat, sous formes de différentes aides». Il a ajouté, à titre d'exemple, que le budget affecté aux programmes du logement public depuis l'an 2 000 a dépassé les 4 300 milliards/DA. Rappelant que la capitale bénéficie d'un programme important de 185 867 unités logement, toutes formules confondues, Nasri a souligné que le programme finalisé et livré à ses bénéficiaires lors du dernier quinquennat s'élève à 132 181 unités. Concernant la proposition le l'augmentation du seuil maximal du revenu mensuel global des ménages pour l'accès au logement public locatif (LPL), le ministre a indiqué que cette démarche aura un impact significatif sur le Trésor public. Il a rappelé que l'Aadl convoquera prochainement 120 000 souscripteurs pour recevoir les décisions d'affectation dans le cadre du programme «Aadl 2».

La remise des décisions d'affectation aux souscripteurs est liée à l'avancement du taux de réalisation sur les chantiers, a indiqué le commis de l'Etat, ajoutant qu'«elles sont souvent programmées après que le taux de réalisation a atteint les 70% à partir d'un programme informatique permettant la répartition des souscripteurs retenus sur les constructions au niveau des sites disponibles tout en respectant le critère de classement». Pour sa part, le député Belaïd Ali a évoqué le programme de logement de type location-vente dans la wilaya de Boumerdès ainsi que les mesures prises pour rattraper le retard dans la remise des décisions d'affectation. Répondant aux interrogations du député, le ministre a fait savoir que la wilaya de Boumerdes a bénéficié, dans le cadre du programme Aadl, de 13 314 logements de type location-vente, dont 2 914 inscrits en 2019.

Il a rappelé également que la wilaya de Boumerdès souffre de plusieurs entraves causées par le retard dans la réalisation des logements, dont l'absence d'assiettes foncières notamment.