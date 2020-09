Fidèle à sa mission humanitaire, l'Association des donneurs de sang de Bouira, conduite par le docteur Abdelmalek Sayah vient de se mettre en évidence grâce à une action au profit de l'Etablissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de Bouira, en étroite collaboration avec l'association Ashifa, l'Association Médecins solidaires pour l'Algérie, Algerian Medical Net Work. Ces associations regroupent des personnels de la santé exerçant outre-mer et loin de leur pays: l'Algérie. Sous la bannière du docteur Yahia Mekki, des médecins et des bénévoles bienfaiteurs de notre diaspora ont transmis un lot de matériel de qualité à l'hôpital de Bouira. Ce don arrive à un moment où les stocks de matériels réservés à la guerre contre le Covid-19 commencent à être épuisés. Eu égard à son importance et à la noblesse du geste, une cérémonie a été organisée en présence du président de l'APW, Ahmed Boutata, du secrétaire général de la Fédération mondiale des donneurs de sang, le docteur Sayah, du directeur de l'EPH, Djamel Boutmeur, des médecins en charge du Covid-19: les docteurs Gourari, Mesbahi, Brahimi et monsieur Maiz, surveillant coordinateur à l'EPH de Bouira. Dans une brève allocution, le secrétaire général de la Fédération internationale des donneurs de sang, le docteur Abdelmalek Sayah a précisé que ce don exprime le fort attachement de nos frères algériens établis à l'étranger à leur mère patrie.

Le président de l'APW et le directeur de l'EPH ont exprimé leurs remerciements et ceux de toute la population de Bouira à nos compatriotes qui, outre-mer, pensent à leurs frères et soeurs d'ici. Cette action succède à plusieurs autres, menées par des bienfaiteurs locaux qui, dès l'apparition du Covid-19, ont apporté un soutien consistant aux structures de santé à Bouira. Le plus en vue demeure le geste d'un bienfaiteur de Bouira, qui a doté, au mois d'avril dernier, l'Etablissement public hospitalier de Bouira, Mohamed-Boudiaf, de deux lits électriques à 5 positions, de deux respirateurs sur chariots, de deux autres mobiles avec deux visionneuses à 5 fonctions, deux pousse-seringues réglables à distance et de 25 concentrateurs d'oxygène à deux sorties, 50 thermomètres à distance et 50 tensiomètres et 10 masques à recharges, utilisables exclusivement par les professionnels en contact direct avec les malades atteints du virus. Ce matériel qui permet à cet établissement de disposer de deux lits de réanimation supplémentaires, est une donation d'un bienfaiteur natif de Bouira. Depuis l'apparition du virus Covid-19, ce donateur a déjà doté l'ensemble des institutions publiques: la caserne de la Protection civile, les établissements pénitentiaires, les structures de la DAS et les hôpitaux, en produits désinfectants.