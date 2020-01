News de la mi-janvier 2020

Les inspecteurs du ministère de la Justice continuent leurs tournées à travers l’ensemble des tribunaux et cours du pays, à un rythme appréciable et respectable.

La semaine dernière, nous avons reconnu deux d’entre eux dans les environs de la rue de la Liberté, probablement pour une inspection de routine. Cette visite impromptue, nous précise-t-on, tombe à pic, car les magistrats en place sont venus de l’intérieur du pays, et avec eux, les maux propres aux juridictions de l’intérieur, du pays. Et puis, tribunal de Sidi M’hamed- Alger ou pas, c’est un tribunal comme un autre et les bêtises peuvent y être commises.

Les absences, retards, mauvais accueils, des audiences qui débutent tard, tout peut arriver et le dada de Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, se trouve dans la liste énoncée, deux lignes plus haut. Un tour des inspecteurs ne peut qu’être bénéfique pour la justice en général, et les justiciables en particulier.

Adieu, Maître Hachlouf

Maître Hachlouf Djamila, l’avocate du barreau de Blida, s’est éteinte samedi à la suite d’une grippe subite et grave, a-t-on appris de source du Conseil de l’ordre de Blida. Elle a été enterrée à Blida en présence d’une foule nombreuse, notamment des avocats et des avocates qui n’en revenaient pas d’avoir perdu une rare pépite.

Solide et efficace élément du bâtonnat de Blida, cette avocate laisse derrière elle le souvenir d’une défenderesse implacable quant au respect de la déontologie et de l’amour du métier sans aucun doute.

Affable, disponible, gentille, joviale, animée d’un esprit de collaboration envers des confrères et consœurs, disciplinée au sein de la corporation, Maître Hachlouf s’en est allée avec mille regrets que cette dame ne puisse continuer sur le chemin des droits de la défense et des droits du citoyen.

à toute sa famille de Blida et celle des robes noires, nous présentons nos sincères condoléances.

A.T.