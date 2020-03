S'exprimant en marge de l'ouverture d'un atelier de formation au profit de 27 juges pour mineurs sur la protection des droits de l'enfant dans le respect des normes internationales et de la loi: Faire prévaloir l'intérêt suprême de l'enfant », Mme. Cherfi a indiqué que l'Organe national à la promotion et à la protection de l'Enfance (ONPPE) avait reçu depuis le début du moi de février 400 signalements sur son numéro vert (11-11) concernant 730 cas d'exploitation économique ou de maltraitance d'enfants dont la moitié des cas a été transférée à la Justice des mineurs. « L'ONPPE reçoit plus de 5.000 appels par jour sur le numéro vert mis à la disposition des citoyens », a-t-elle avancé. Dans le même sillage, la déléguée nationale a fait savoir que le rapport en cours d'élaboration par l'ONPPE sur la situation de l'enfance en Algérie sera présenté au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avant la fin du mois en cours Il s'agit du « premier rapport élaboré par l'Organe en collaboration avec tous les secteurs ministériels, la société civile et les représentants du haut commandement de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en leur qualité de membres du comité permanent de coordination de l'ONPPE » a rappelé Mme. Cherfi. Cet atelier qui s'étalera jusqu'au 12 mars s'inscrit dans la cadre des cycles de formation initiés par l'Organe en coordination avec le ministère de la Justice, en collaboration avec l'Organisation internationale de la réforme pénale pour la région MENA et avec la participation de l'ambassade de Grande Bretagne au profit des magistrats des quatre coins du pays, a mis en avant Mme. Cherfi, annonçant qu'un « deuxième atelier du genre sera organisé dans 15 jours au profit des juges pour mineurs et des juges en charge des affaires familiales ».