L'université des sciences et technologies Houari Boumediene (Usthb) d'Alger assurera la reprise «effective» des enseignements le 5 avril prochain via une plateforme numérique permettant la continuité de l'enseignement à distance en respectant le calendrier des cours dans la foulée des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué de cette institution. «Dans le but d'assurer la reprise effective des enseignements le 5 avril, l'Usthb s'est associée avec son partenaire Cisco pour le lancement de la plateforme numérique Webex permettant la continuité de l'enseignement à distance en respectant le calendrier des cours», a précisé le communiqué signé par le recteur de l'Usthb, Djamel Eddine Akretche. Les enseignants et les étudiants seront invités à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent supporter simultanément jusqu'à 5 000 utilisateurs, a expliqué la même source. Les cours dispensés peuvent être consultés en différé, en streaming, sur la plateforme Moodle fonctionnelle dans l'espace de travail numérique de l'Usthb, a relevé la même source, ajoutant que la nouveauté est que l'accès peut se faire via plusieurs supports: PC, mobiles smartphones et même téléphones fixes en formant un numéro gratuit. La gestion des réunions de travail, meeting, et conférences est aussi programmée dans le cas du prolongement des mesures de confinement contre le coronavirus, a-t-on indiqué.