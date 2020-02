Il n'y a pas un seul week-end qui ne se présente sans que d'assommantes statistiques ne viennent perturber le sommeil des plus purs flics consciencieux.

La meilleure conscience professionnelle des policiers a ceci de particulier: elle mène droit vers la vigilance à toute épreuve, et donc vers la hargne dans le harassant travail quotidien qui donne ses fruits hebdomadaires dans les quatre coins du pays. A Adrar, Tébessa, Maghnia, Souk Ahras, El Oued-Souf, Rouïba, El Harrach, Chlef, Djelfa, Constantine, les dealers font la loi, malgré les coups de boutoir des

services de sécurité qui ne baissent jamais la garde! Loin s'en faut. Les services de sécurité plient souvent, mais ne rompent jamais. Leur sacrée devise est celle de nombreux citoyens honnêtes: force doit rester à la loi! C'est pourquoi, nous nous faisons un réel plaisir de vous rapporter pêle-mêle les différentes activités salvatrices de no agents et officiers de sécurité. Qu'on en juge à titre d'exemples, au sud et à Tam, précisément, les services de la gendarmerie ont fait le triste décompte des affaires de contrebande: pas moins de 500 dossiers ont été traités dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la contrebande et de la protection de l'économie nationale.

A l'ouest, du côté de la wilaya de Tlemcen, plaque tournante des trafiquants «tous venants», nous relevons la saisie de 50 kilogrammes de came traitée. Au centre du pays, et au centre-ville de Berrouaguia (Médéa), un important réseau spécialisé dans le trafic des cachets hallucinogènes, a été démantelé. Parmi les gens arrêtés, notons qu'un médecin et un pharmacien font partie de la bande neutralisée.

A Mascara, au centre - ville, décidément, les centres urbains n'échappent plus à la percée et à l'avancée des trafiquants. En effet, des psychotropes et de la drogue traitée ont été saisis et les bandits neutralisés.