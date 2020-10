Le Covid-19, la lutte contre cette maladie hautement contagieuse, la riposte appliquée par l'Etat, le personnel soignant ainsi que le paludisme ayant fait son apparition. Ces derniers jours dans les wilayas du Sud ont constitué l'essentiel de la conférence de presse animée par le ministre de la Santé, de la Population et la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, en visite de travail, jeudi dans la wilaya d'Oran. Le ministre de la Santé n'en revient pas dans ses propos plaidant à «plus de vigilance tout en déclarant que «la bataille livrée par l'Algérie contre le Covid-19 est gagnée». Pour lui, «la vigilance constitue l'un des chapitres principaux dans la lutte contre le Covid-19 pouvant éviter de tomber dans une deuxième vague». Estimant toutefois que «la situation du Covid-19 en Algérie est stable», le ministre a encore une fois appelé «les populations à respecter le port du masque en restant conscients tout en continuant à mettre en valeur les mesures sanitaires en appliquant les gestes barrières pour éviter une deuxième vague».

Dans cette «guerre» contre l'ennemi invisible l'Algérie a répliqué en adoptant une politique «rigoureuse», le personnel soignant a été mobilisé en première ligne dés que l'alerte a été donnée. Benbouzid n'a pas été ingrat à l'égard de cette «armée blanche» en lui rendant un vibrant hommage, en saluant «les efforts déployés par les équipes médicales», ces dernières ont été selon le ministre, «mobilisées tout au long des mois qu'a duré la pandémie pour contenir le virus et sauver les malades».

Dans cet hommage, le ministre a, au passage, rappelé «les mesures de l'Etat pour soutenir les praticiens de la santé». Sur le plan de la prise en charge des malades contaminés, Benbouzid est revenu sur le rôle et l'importance des établissements de proximité dans la prise en charge des urgences des patients ne présentant pas de gravité. «Les urgences médico-chirurgicales des CHU sont souvent encombrées par des cas qui peuvent très facilement être pris en charge au niveau des polycliniques de proximité», a fait savoir le ministre.

À ce titre, le ministre, en évoquant cette question, a annoncé qu'«il est désormais indispensable de doter ces établissements de proximité de tous les moyens nécessaires, pour qu'ils puissent jouer leur rôle, et prendre en charge les malades».

Le paludisme ayant fait une curieuse apparition et de surcroît ses bilans sont, selon plus d'un, tout aussi curieux, notamment dans le Sud du pays.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a expliqué ce fait en déclarant que «les cas de la malaria enregistrés dans le Sud algérien sont importés par des Africains subsahariens ou des Algériens ayant séjourné dans les pays du Sahel, rassurant par la même sur «les capacités de prendre en charge des malades». Et d'ajouter qu'«aucun cas de malaria autochtone n'a été signalé parmi les cas enregistrés récemment dans les wilayas du Sud». Dans ce sillage, le ministre a rassuré qu'il n'y avait pas de «craintes particulières quant à ce millier de cas de paludisme enregistrés dans les wilayas du Sud de l'Algérie».

Il a fait savoir qu'il «est tout à fait habituel chaque année, durant le mois de septembre, d'avoir des centaines de cas de malaria». Il a ajouté que «les pluies qui se sont abattues sur le Sud algérien et les pays proches ont favorisé la propagation de la maladie malgré le fait qu'il s'agit d'un fait habituel» n'écartant pas la propagation de cette maladie vers les wilayas du Nord».

«Le risque zéro n'existe pas», a mis en garde Benbouzid rassurant quant «à la capacité de la prise en charge des cas de la maladie pour endiguer sa propagation».

Il a souligné en ce sens que «le département de la prévention du ministère a pris les choses en main en arrêtant des mesures». Rappelant que plus d'un millier de cas ont été enregistrés dans le Sud du pays et deux décès recensés, le ministre a précisé que «le médicament existe tandis que les équipes qui se chargent de cette affection sont déjà opérationnelles».

En se rendant dans le centre anticancer, il ministre, ayant constaté de visu les pannes répétitives de l'accélérateur linéaire dont dispose l'établissement et les problèmes liés à la radiothérapie, a ordonné «l'ouverture d'une enquête devant tirer au clair ces défections» relevées à la pelle.