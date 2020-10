Une remarque de taille attire notre attention. Le port de la bavette est respecté sauf par le procureur de l'audience, les détenus qui comparaissaient et les policiers de faction à l'intérieur de la salle d'audience où avaient pris place une centaine de justiciables! Mystère, car le procureur est là pour faire appliquer la loi, sauf qu'il s'est oublié, ses flics, avec! Bref, passons au début de l'audience en regrettant vivement que ce tribunal qui a ouvert ses portes en 1984, n'a plus son envergure et sa majesté d'antan. Est-ce le départ des communes de l'est-d'El Harrach, qui font désormais partie du tribunal de Dar El Beida, qui en est responsable? Possible, mais quand même... Il y a un grain de sable quelque part. Nous sommes sûrs que Sid Ahmed Mourad, le pourtant tolérant procureur général n'était pas au courant, ou, pire, qu'un inspecteur du ministère de la Justice n'était pas de passage, sinon, brrr... Car le port du masque est obligatoire pour tous, nationaux ou étrangers, depuis le mois de mars 2020, sur recommandation médicale! Certes, le relâchement est perçu un peu partout dans le pays et, comme l'a si bien déploré récemment, le docteur Benbouzid, le ministre de la Santé, «toute une wilaya ne portait pas, malheureusement, de bavettes!» Mais, tout de même, pas un magistrat, pis encore, un parquetier de la capitale! Oui, nous sommes ardemment pour l'indépendance de la justice, à condition que les magistrats respectent les recommandations des autres secteurs de la vie quotidienne! Nous sommes même appelés à rappeler l'adage bien de chez nous qui précise «qu'il faut imiter le voisin ou déménager!».