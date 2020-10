Un projet que Dubaï et Tunis veulent arracher, néanmoins par amour pour son pays, ce jeune a refusé et veut le réaliser en Algérie et pas ailleurs.

Durant toute sa campagne électorale, après son élection à la magistrature suprême et jusqu'à une date récente, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, ne cesse de miser sur la jeunesse et le développement économique pour une Algérie nouvelle, devant, pour atteindre cet objectif, combattre toutes les formes de bureaucratie. Lors de sa visite au ministère de la Défense nationale. comme rapporté dans notre édition du 11 octobre, le chef de l'Etat a dédié son discours à la jeunesse algérienne et promis de «miser sur les jeunes en tant que pierre angulaire de l'économie du savoir et des start-up». L'engagement est donc ferme et l'intention dénuée de toute posture politicienne. «La conviction du chef de l'Etat est visiblement très sincère, lorsqu'il est question de la jeunesse», a-t-il ajouté, faisant remarquer que «cette catégorie de la société n'est jamais revenue avec autant d'insistance dans la bouche de tous les présidents qui ont dirigé l'Algérie.

Tebboune qui, lui, ouvre toutes les portes, sait qu'à travers sa politique, le pays réalise un investissement sûr». Rappelons ce qui a été indiqué par le président: «Ces jeunes sont en quête d'une telle opportunité pour s'affirmer et laisser éclore les potentialités qu'ils ont démontrées durant la pandémie». Malheureusement, les obstacles nous rappellent combien il sera dur de déraciner ce fléau pour permettre à la jeunesse de s'épanouir avec des projets prometteurs. C'est le cas de ce jeune qui a frappé à toutes les portes pour lancer l'un des projets les plus séduisants dans le pays.

Un projet que Dubaï et Tunis veulent arracher; néanmoins par amour pour son pays, ce jeune a refusé et veut le réaliser en Algérie et pas ailleurs. Il a été sollicité, comme nous l'avons fait confirmer, par une société allemande, cependant attaché à le faire réussir sur sa terre natale, il continue d'insister auprès des autorités locales. Nous avons pris attache avec lui et il a accepté volontiers d'en parler en nous fournissant une copie de son projet relatif à la protection de l‘environnement, avec un DVD qui détaille un projet complet et bien ficelé. Il est mis en évidence l'intérêt de cette société de nettoyage et de désinfection appelée par son créateur, Aggoune Mohamed, «Monde vert».

L'étude technique, géographique et topographique est certifiée, comme le démontrent les documents avec l'aval de l'expertise dans tous ses détails, allant de la définition de l'activité de la société, la description d'une fiche technique d'occupation des structures, la consistance des structures à l'élaboration des documents nécessaires.

Pour sa part, la wilaya lui a accordé également, le 4 novembre 2012, la création de cette société sous le numéro 814, mais depuis, c'est un combat qu'il mène sans répit puisqu'on refuse de lui octroyer un terrain pour construire sa société. On veut même le dissuader d'en faire une microentreprise; mais même avec cela tout ce qu'on lui a concédé est un petit terrain loin de répondre aux besoins de son projet, capable de créer jusqu'à 12 000 postes de travail, entre biologistes, médecins et cadres de l'environnement. Ce jeune a même reçu le soutien de l'Armée nationale populaire, car son projet exigeait l'achat de matériel de transmission.

L'ANP sous le numéro 755, l'a autorisé en 2013 à acquérir ce matériel, en prenant attache avec l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, notamment pour son réseau radio VHF.