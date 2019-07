Le Centre national de prévention et de sécurité routière (Cnpsr) et le Groupe Sonatrach organisent, dès aujourd’hui et jusqu’au 30 août prochain, une caravane de sensibilisation aux accidents de la route. Cette troupe sillonnera, durant la saison estivale, les wilayas côtières du pays ayant enregistré une hausse du nombre des victimes de ces accidents. Organisée sous le slogan « Ne gâchez pas les vacances de vos enfants par votre imprudence », la caravane parcourera cinq wilayas côtières ciblées sur les 14 existantes. Il s’agit notamment d’Alger, lieu de son départ, puis Boumerdès, du 16 au 20 du mois courant, avant de se rendre à Béjaia, du 26 au 30 juillet, a précisé le Cnpsr. Cette caravane se rendra également à Skikda, du 18 au 22 août prochain et à Mostaganem, du 26 au 30 août. Afin de garantir la réussite de cette initiative citoyenne, les organisateurs ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires en vue de sensibiliser à la culture de la sécurité routière et de la promouvoir chez une large frange d’usagers de la route. Cette campagne ciblera les différentes catégories des usagers de la route, lors des sorties sur le terrain et des activités de proximité organisées en faveur des citoyens, notamment au niveau des colonies de vacances, des plages et des places publiques, en particulier les jeunes et les enfants qui représentent plus d’un tiers des victimes, afin d’acquérir les notions et les principes élémentaires en matière de sécurité routière. Pour assurer le succès de cette caravane, différents supports ont été conçus au profit des catégories ciblées dont des affiches, des panneaux et des dépliants, en sus des supports éducatifs destinés aux enfants.