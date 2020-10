Maître Mohamed Djediat, l'avocat de la rue «Patrice-Lumumba» d'Alger - Centre, était heureux, en début de la semaine dernière, en dévalant les marches des escaliers de la cour d'Alger, sise à l'Esplanade «Emiliano Zapata»- Ruisseau! Habitué à être remballé souvent, il était, nous allions écrire, plutôt content, comme un bébé qui a retrouvé son jouet, à la suite de la très bonne décision de la chambre d'accusation de la capitale, décision concernant une «erreur» d'appréciation du juge d'instruction de la Cour suprême, réputé pourtant comme solide. En effet, le juge d'instruction ordonna le contrôle judiciaire à l' encontre d'A. Moussa, directeur de l'urbanisme et de la construction de la wilaya de Aïn Defla, poursuivi pour délit «abus intentionnel de fonctions», fait prévu et puni par l'article 33 de la loi 2006-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et la lutte contre la corruption, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 10 - 05 du 26 août 2010. Le ravissement de l'avocat de la wilaya d'Alger, entre autres, était survenu à la suite du résultat des travaux des membres d la chambre d'accusation, dont Mokhtar Bouchrit, le président de la cour et Sid Ahmed Mourad, le procureur général en personne qui ont veillé «à ce que justice soit rendue» au justiciable, qui était au bord du désespoir, le matin-même, à l'entrée de la cour avant le début des travaux, car, l'intox aidant, il a appris que le «pouvoir» se serait mêlé de l'affaire et qu'il fallait faire très attention, à l'influence d'une éventuelle et écrasante intervention extérieure à la justice! Mais le sérieux et la rectitude des plus hauts responsables de la cour d'Alger, ont fait, que l'issue soit heureuse pour le brave directeur, ce citoyen qui a lancé un «hourrah pour la justice» devant un Me Djediat qui n'était pas à son premier coup! Ce carrousel de nouvelles fait chaud au coeur, puisque le malentendu Ayed - collectif d'avocats de l'affaire «Sovac» a pris fin mercredi, à midi avec la continuation de la mise en examen du dossier, sans plaidoirie, ni réplique. «Le président a ainsi, fait jouer la police de l'audience, qui, en fait un parfait juge du siège, indépendant!» a estimé, dans un communiqué le président du Syndicat des magistrats, qui est clair et sans parti pris, car le témoignage a été donné en présence d'un juge du siège et d'un parquetier! Il n'empêche que les avocats réclameront «une justice indépendante!» C'est l'éternel dialogue de sourds, quoi!

Anouar Ben M'hidi à la Une

La bonne nouvelle du succès de Me Djediat, à la cour d'Alger, est arrivée deux mois après celle de Mostaganem, où le procureur général de l'époque, Anouar Ben M'hidi s'était illustré en recevant convenablement Me Fayçal Djediat, le fils cadet de Me Mohamed Djediat et en liquidant élégamment, dans la journée, le problème pour lequel s'étaient déplacés, le client et son conseil! «Il y a quelque chose de changé dans la justice et je dirais moi que c'est un problème d'hommes et de femmes qui ont fait leur travail normalement, en appliquant à la lettre, l'esprit de la loi dans la même journée!», confiera l'avocat