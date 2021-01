La Cnas, agence d'Alger lance une campagne d'information relative au dépôt de la déclaration annuelle des salaires et des salariés DAS 2020.

Le but de cette campagne consiste à inciter les employeurs à déposer leur DAS en ligne via le portail de la télédéclaration, disponible sur le site Web de la Cnas: www.cnas.dz. Ce service est disponible H 24 et 7J/7, sans déplacement et sans fourniture de document en papier.

Il suffit de cliquer sur le portail de la télédéclaration et de renseigner les cases apparentes, d'où l'employeur effectuera également la demande d'immatriculation ou d'affiliation des employés. Cette procédure assure la couverture sociale des assurés sociaux et de leurs ayants droit, en matière de différentes prestations offertes par la Cnas, à l'instar des maladies professionnelles et des accidents de travail, du remboursement des frais de soins, de la maternité, des maladies de longue durée, etc. Dans cette optique, l'agence d'Alger invite les employeurs à déposer la déclaration annuelle des salaires et des salariés, avant le 31 janvier 2020, à l'effet d'éviter toute pénalité engendrée par le dépôt tardif des cotisations, et ce conformément à la loi 08- 17 du 13/11/2004 modifiant et complétant la loi 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. Quant au dépôt des chèques, il suffit aux concernés de se rapprocher des structures de paiement de la Cnas, les plus proches pour les déposer. Mesure prise dans le cadre des facilitations octroyées aux employeurs, en vue d'éviter la propagation du coronavirus.