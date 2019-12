La Cnas, agence d’Alger, a annoncé hier l’organisation, du 1er au 3 décembre 2019, d’une campagne d’information sur les prestations des services par la méthode moderne qu’est la «communication électronique». L’ouverture de cette campagne a été marquée par la programmation, hier, d’une journée «portes ouvertes» au niveau du siège de l’agence Cnas (Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés) d’Alger (avenue du 1er Novembre). Y sont présentés les avantages de la nouvelle plate-forme du portail «télé-déclaration» devant un parterre d’employeurs à l’effet de promouvoir la communication électronique entre la caisse et les employeurs. De nouvelles fonctionnalités sont offertes aux employeurs à ce portail qui leur permet de vérifier, dès à présent, la «DAS – 2019» (Déclaration annuelle des salaires et des salariés) et consulter la situation de leurs employés. Cet outil offre également la possibilité de vérifier les déclarations effectuées pour l’exercice 2020 tout en consultant les trois premiers trimestres déclarés et s’assurer de leur conformité. Le deuxième service offert par cette plate-forme, qu’est la «télé-demande», permet d’envoyer en ligne via Internet : la demande d’immatriculation et d’affiliation des assurés sociaux comme elle permet aux employeurs de demander en ligne la carte «Chifa» des employés.Cette nouvelle plate-forme représente pour la Cnas, qui se veut être citoyenne, «un moyen simple, moderne et rapide» adapté aux besoins des employeurs pour le «respect des échéances sans avoir à se déplacer».