Béjaïa, ville de manifestations. Le surnom lui convient parfaitement. Aux vendredis devenus plus violents, succèdent des jours de semaine qui se singularisent par des cris de colère un peu partout et qui trouvent leur raison d'être dans les insuffisances qui minent le cadre de vie des habitants et les attentes qui se font longues, très longues pour certains.

Hier, Le chemin de wilaya 22 reliant les communes de Semaoune et Béjaïa via Amizour, a été fermé à la circulation routière par les habitants du village Selouana. La protestation s'est déroulée au lieu habituel, à savoir le passage à niveau de la voie ferrée Béjaïa- Alger. Ces villageois étaient venus tôt la matinée pour dénoncer les lenteurs dans la prise en charge de leurs doléances. Il s'agit, dans le détail, de l'aménagement du pont qui mène à leur village, la dégradation et l'arrêt des travaux d'aménagement du chemin menant à leur village, la perturbation dans l'alimentation en eau potable, la défection du réseau de l'éclairage public et le retard dans la collecte des ordures ménagères.

Des points, que, les habitants frondeurs, jugent « nécessaires à satisfaire» car «pénalisant par trop leur quotidien».

À Béjaïa-ville, les transporteurs urbains ont manifesté devant la siège de la commune pour dénoncer eux, aussi, la dégradation de la route de leur desserte.

La veille, ce sont les souscripteurs Aadl1 qui sont revenus à la charge pour revendiquer les clés de leurs appartements. Ils ont observé un rassemblement de protestation sur le site d'Ighzer Ouzarrif, commune d'Oued Ghir.

Venus des différentes régions de la wilaya et accompagnés de leurs enfants et épouses, ils ont lancé un autre appel aux autorités après celui du week-end dernier devant la wilaya, pour accélérer la cadence des travaux actuels sur le site.

Les différents intervenants exigent une remise symbolique des clés de leurs appartements pour le début du mois prochain, à l'instar de ce qui se fera à l'échelle nationale. Mais à Béjaïa, la situation est tout autre.

Les travaux avancent à pas de tortue sur ce site, qui a fait couler beaucoup d'encre.

C'est pourquoi, les autorités se sont tournées vers les programmes sociaux au nombre de 8000 unités qui sont fin prêtes mais qui ne sont pas livrées aux bénéficiaires dans différentes communes.

La réunion tenue récemment à la wilaya visait à faire le point pour être au rendez-vous le premier novembre prochain, date d'anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Il faut bien quelque chose pour célébrer cette date.