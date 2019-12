Dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, la majorité de la population n’a qu’une seule préoccupation et occupation depuis au moins une dizaine de jours. Il s’agit de la collecte des olives. En effet, la campagne de collecte des olives bat son plein dans les 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou. L’abondance de la récolte préconisée pour cette nouvelle saison a fait que la majorité des familles a mis les bouchées doubles pour mener dans les meilleurs délais et dans de bonnes conditions cette campagne de récolte. Il suffit d’emprunter n’importe quelle route menant vers l’un des chefs-lieux communaux pour apercevoir des grappes d’enfants accompagnés de leurs parents se dirigeant vers les champs. Il s’agit d’une activité quotidienne que les familles n’interrompent même pas pendant les jours de week-end, sauf s’il y a un cas d’empêchement majeur comme une intempérie par exemple. Mais ces jours-ci, le climat s’y prête vraiment pour que les «collecteurs » d’olives se retroussent les manches chaque matin et ce, jusqu’à la tombée de la nuit. Avec ces journées ensoleillées et des températures très adéquates et clémentes qui sont aux alentours de 20° Celsius, les familles ne peuvent qu’en profiter avant que le climat ne se gâte de nouveau. C’est donc une mobilisation quasi quotidienne qui est constatée dans les champs de toute la wilaya et les familles semblent avoir naturellement relégué toute autre activité au second plan tant la priorité pour l’instant est de ramasser toute cette bonne récolte car ce travail nécessitera plus de trois mois pour les familles qui possèdent plusieurs dizaines, voire des centaines d’oliviers. Ce qui est le cas de plus de la moitié des propriétaires, faut-il le rappeler. En revanche, les familles qui n’ont que quelques oliviers, voire qui n’en ont pas du tout, sont sollicitées par les premières afin de leur prêter main-forte en contrepartie de la moitié de l’huile produite par la quantité d’olive collectée. Une pratique qui a d’ailleurs le vent en poupe partout en Kabylie où une bonne partie des familles ayant des revenus moyens ou faibles comptent beaucoup sur cette activité afin de renflouer « les caisses de la maison ». La mobilisation est d’autant plus grande cette année à cause des prévisions de production de l’huile qui s’élèvent à plus de 18 millions de litres. Un chiffre record qui va faire le bonheur de dizaines de milliers de familles. Et la nouveauté cette année, et non des moindres, c’est le lancement prochain de la marque de l’huile d’olive « Achvayli nath Ghovri ». Il s’agit de l’huile d’olive produite dans les champs d’oliveraies des deux daïras d’Azazga et Bouzeguène, réputée pour sa très bonne qualité et sa finesse. La procédure visant à labelliser cette huile d’olive produite dans cette région de l’est de la wilaya de Tizi Ouzou va bon train. Et toutes les parties concernées se sont mobilisées depuis plusieurs mois pour réussir cette grande première dans toute l’Algérie. A commencer par les services concernés au niveau de la direction des services agricoles de la wilaya, mais aussi du côté des oléiculteurs eux-mêmes qui attendent avec une grande impatience l’aboutissement de cette procédure. Un processus qui donnera un nouveau souffle inédit à la production de l’huile d’olive et un véritable coup de fouet à l’aspect, très important, inhérent à la commercialisation de ce produit dont les vertus sanitaires ne sont un secret pour personne.