La commission permanente chargée de contrôler le processus de traitement des déchets industriels, à travers la wilaya de Bouira, a tiré la sonnette d’alarme, suite aux dangers environnementaux dus notamment au non-respect des normes de traitement des déchets industriels. La commission a exprimé, dans un récent rapport présenté lors d’un conseil de wilaya, ses inquiétudes suite aux dégradations environnementales à Bouira, traduites par le manque criard en matière d’hygiène et la pollution des eaux. Selon le document, cette situation a causé près de 100 cas d’hépatite A enregistrés durant la période allant de janvier au 30 mai dernier. Après une série de visites effectuées dans quatre unités industrielles au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled, dans la commune de Oued El-Bardi (sud de Bouira), et 21 autres unités industrielles, situées dans les zones d’activités des communes de Bechloul, El Hacimia, Sour El Ghozlane, Taghzout et Lakhdaria, la commission a appelé les services concernés à obliger toutes les entreprises à établir des analyses régulières sur la façon de traiter et de récupérer leurs déchets industriels pour pouvoir préserver la nature et l’environnement. «Il faut que leurs systèmes de récupération et de traitement des déchets soient dans les normes reconnues afin de protéger la nature et l’eau», a-t-on souligné dans le rapport de la commission présenté lors d’une rencontre présidée par le secrétaire général de la wilaya, Laârdja Cheikh. La commission de wilaya a saisi aussi cette occasion pour réitérer son appel à l’application rigoureuses de la loi, afin d’obliger les chefs d’entreprises industrielles à respecter les normes d’hygiène dans la réalisation de leurs projets. «Les services de la wilaya doivent envoyer des mises en demeure aux entreprises récalcitrantes qui ne respectent pas les normes environnementales», a-t-elle exigé.