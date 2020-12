La panique a gagné plusieurs familles béjaouies sans nouvelles de leurs progénitures qui ont pris le large le week-end dernier. En deux nuits, du mercredi au vendredi dernier, quelque 250 jeunes, des béjaouis en majorité, mais aussi des jeunes venus d'autres régions d'Algérie, auraient tenté de rejoindre l'Europe par bateau via la plage de Tardhamt, pas loin de la grande plage de Oued Ass. Une plage devenue, depuis l'été dernier, avec pour cause de confinement, le lieu de passage des jeunes Algériens candidats à l'émigration. en effet, avec le renforcement des contrôles rigoureux sur les côtes Ouest d'Algérie (Oran, Aïn Témouchent...) et les côtes Est (Skikda, Annaba, El Tarf...), les passeurs se sont rabattus sur les côtes béjaouies du côté de Tighremt, Oued Ass, notamment «dans les nuits de mercredi, jeudi et vendredi dernier, nous avons remarqué un mouvement sans précédent sur la RN 24, notamment dans notre région de Tighremt et Oued Ass...finalement c'était dans la perspective de préparer une des plus grandes embarcations à destination des côtes espagnoles», nous déclarent certains riverains que nous avons rencontrés sur les lieux.Il est vrai que les données précises manquent, mais tous s'accordent sur une chose: ce dernier week-end, on a observé une vague de départs de harraga, ces jeunes prêts à tout pour rejoindre les côtes européennes. Profitant d'une légère accalmie, ressentie le week-end dernier, les harraga ont trouvé les conditions météorologiques propices à des départs».

En l'absence d'information des services concernés sur ce grand départ à partir de la côte Ouest de Béjaïa, c'est par les discussions qui animent certains quartiers de la ville de Yemma Gouraya que nous sommes parvenus à récolter certaines informations. Depuis leur départ, aucune nouvelle n'est parvenue à leur entourage, amis et familles. Certains parlent d'une mort certaine, d'autres avancent l'hypothèse d'avoir été interceptés et orientés vers des centres de rétention. Malgré un renforcement du contrôle des services des gardes-côtes et un dispositif impressionnant de la Gendarmerie nationale durant cette nuit du jeudi 17 au ven-dredi 18 décembre, tout au long de la côte Ouest de Béjaïa, ces jeunes auraient réussi à tromper leur vigilance en prenant le large à partir de 3 h du matin, à en croire certains jeunes qui comptent certains amis et voisins parmi ces harraga. Ces jeunes, qui ont risqué leur vie pour atteindre les côtes européennes sont-ils parvenus à gagner ces côtes? Ont-ils été interceptés par nos gardes-côtes ou plutôt par les autorités espagnoles? Personne ne pouvait répondre à ces questions, en l'absence de communication officielle des deux côtés.