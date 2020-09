Une hausse de 69% en matière de demandes d'emploi a été enregistrée dans la wilaya de Tizi Ouzou, depuis l'émergence de la pandémie de Covid-19. Les chiffres recueillis obtenus auprès du chargé de communication de l'Anem font état de 36 300 demandeurs qui ont présenté leurs dossiers de demande d'emploi au niveau de l'Agence. Ces derniers indiquent ainsi une nette hausse dans les demandes d'emploi ces derniers mois marqués surtout par le confinement. Une hausse qui apparaît en comparant les chiffres de cette année avec ceux de l'année dernière.

En effet, en 2019, la wilaya a enregistré 21 516 demandes. Un chiffre qui indique une augmentation de la demande, de l'ordre de 69%. L'orateur précise que quelque 70% des demandes d'emploi ont été faites par des primo demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ceux qui demandent un emploi pour la première fois. En fait, cette hausse est provoquée par de nombreuses causes. La plus importante est incontestablement l'arrêt de l'activité économique induit par l'émergence de la pandémie de Covid-19 ainsi que le gel du dispositif du Daip (Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle). Cette dernière a provoqué un grand afflux dans les bureaux de l'Anem.

Louni a expliqué, par ailleurs, que l'Anem a procédé au placement d'un nombre important de jeunes demandeurs dans différents secteurs d'activité. Une démarche qui s'inscrit dans sa politique qui consiste à satisfaire le maximum de demandeurs et, parallèlement, alimenter le marché du travail de (la) main-d'oeuvre nécessaire. L'orateur ajoutera que l'agence de wilaya pour l'emploi a procédé au placement de

7 567 demandeurs dans différentes entreprises et administrations à la date du 31 août. Plus de 70% ont été intégrés dans les entreprises privées, a-t-il précisé. Pour sa part, le secteur public

a absorbé seulement 8% de la demande.

Dans ces conditions donc, l'Anem a toute de même inséré 10 292 jeunes demandeurs dans une conjoncture où l'offre d'emploi dans la wilaya a baissé de 26%. Louni a, par ailleurs, expliqué que la baisse remarquée durant les trois premiers mois du confinement s'explique par le fait que beaucoup d'entreprises ont cessé les activités alors qu'une autre partie a été contrainte de réduire leurs effectifs de moitié.

Enfin, il est à noter que le gel du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) n'a pas eu que des retombées sur l'Anem.

Bien au contraire, ces jeunes recrutés dans ce cadre, se retrouvent dans une situation inextricable à l'expiration, de leurs contrats.

Un flou total entoure leur avenir, après le gel de ce dispositif, ce qui fait donc que ces derniers viennent par milliers observer des sit-in devant le siège de la wilaya, afin de réclamer des solutions à leur situation. Rien que la semaine écoulée, ces derniers se sont rassemblés devant la wilaya pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils se trouvent et surtout pour réclamer des contrats à durée indéterminée.

Les jeunes interrogés s'inquiétent pour leur avenir.