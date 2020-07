Un plan de sécurité national a été élaboré par la Dgsn à l'occasion de la fête de l'Aïd el Adha, lequel prévoit «une adaptation et un renforcement du système de travail des équipes opérationnelles afin d'assurer une couverture sécuritaire partout dans les lieux publics et espaces ouverts». Ce plan de sécurité répond, a-t- on indiqué, «à la prorogation des mesures édictées par les dispositions du décret exécutif

n°20-185 du 16 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus».

Dans sa stratégie, la Dgsn veillera, à ne pas en douter à «l'application des mesures du confinement partiel à domicile dans les wilayas concernées, de l'interdiction du trafic routier inter-wilayas à l'exception du transport des personnels et marchandises ainsi que du contrôle des personnes présentant des autorisations», a souligné le responsable de la cellule de communication et de presse à la Dgsn, le commissaire divisionnaire, Amar Laroum. Ce dernier ne manquera pas d'ajouter que «dans le souci de faire respecter scrupuleusement les consignes de prévention liées à la situation épidémiologique, le plan fait ressortir également la suspension du transport collectif urbain des individus, public et privé durant le week-end, à l'exception des taxis, l'organisation du trafic des véhicules au niveau des pompes à essence, ou encore l'accompagnement des services spécialisés dans les abattoirs autorisés afin de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de la santé publique». Le plan prévoit aussi d'inclure un dispositif permettant d'organiser la circulation durant la période de l'Aïd, mais aussi «des points de vente de moutons autorisés et de la lutte contre ceux ne disposant pas d'une autorisation des autorités administratives. Le plan vise aussi à faire respecter le Code de la route en zones urbaines et l'interdiction de l'accès aux plages pour éviter la propagation du Covid-19». Ce plan a été mis en application dans toutes les wilayas concernées par le confinement partiel dont Constantine depuis lundi. Dans ce même souci, la Dgsn fait appel aux citoyens pour «continuer d'apporter leur précieux concours en se conformant aux protocoles sanitaires mis en oeuvre pour endiguer la propagation de l'épidémie, notamment le port du masque, le respect de la distanciation sociale et l'évitement des rassemblements, surtout à l'occasion de l'Aïd El Adha, afin de protéger la santé publique». Par ailleurs, les autorités qui prennent part à cette action de sensibilisation devraient lancer une grande opération de nettoyage et de désinfection.