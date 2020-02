Le phénomène est nouveau. Il est apparu ces derniers jours. Des dizaines de milliers de poussins sont jetés aux abords des routes de la wilaya de Tizi Ouzou par les aviculteurs sans qu’aucune explication ne soit donnée par les éleveurs ni même par les services concernés. Des poussins sont abandonnés en pleine nature sur l’axe routier menant vers Tigzirt à partir de la commune de Boudjima. Parallèlement, les mêmes scènes sont signalées au niveau de la zone d’activité de Tala Athmane, la RN 12 au niveau d’Azazga et hier, du côté du pont de Tala Toulmouts. Selon quelques aviculteurs interrogés, la raison de ce comportement est due à la chute du prix du poulet de chair au niveau du marché local. Une baisse des prix brutale qui a vraisemblablement fait craindre le pire aux éleveurs. Il convient toutefois de relativiser les déclarations, car d’autres estiment que les poussins sont programmés pour les mois à venir. Ce qui ne dit pas que les prix vont rester toujours bas. En plus de cela, ajoutent nos interlocuteurs, les prix concernent le poulet déjà prêt à la vente. En tout état de cause, le phénomène est très inquiétant car, comme le déclarent certains de nos interlocuteurs, il pourrait s’agir d’une maladie des poussins qui contraint les éleveurs à les jeter. à noter que la difficulté d’aborder ce problème pour élucider les causes réside dans le fait que 90% de ces éleveurs travaillent dans l’informel. En effet, ces derniers, étant non déclarés donc non couverts, ne peuvent pas bénéficier de l’assistance vétérinaire convenablement. Ces éleveurs se battent tous seuls avec les problèmes rencontrés, comme les maladies et tous les aléas de cette filière. En tout état de cause, les services concernés doivent impérativement se pencher sur ce phénomène qui inquiète au plus haut degré la population qui consomme le poulet de chair. En effet, il n’y a jusqu’à présent, aucune explication convaincante pour tranquilliser les éleveurs, comme les consommateurs, qui observent ce phénomène se répandre aux abords des routes. Pour beaucoup, c’est avant tout un problème de santé publique. Ces poussins jetés sur les abords des routes peuvent être une source de maladie pour les animaux sauvages comme pour les chiens et chats errants. C’est donc à tous points de vue un sérieux problème qui doit interpeller même les élus au niveau des communes touchées. Enfin, rappelons donc que la filière avicole donne encore du fil à retordre aux services de la wilaya qui n’arrivent toujours pas à régulariser les éleveurs. Les récentes statistiques font état de quelque 90% d’éleveurs qui exercent dans l’informel, donc en dehors de tout contrôle sanitaire, ce qui met sérieusement en danger la santé des populations. Le plus grave dans l’affaire est que ce taux de l’informel est le même depuis 2013, sans que les services concernés ne puissent changer le cours des choses. La santé des populations est sérieusement menacée.