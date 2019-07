La seconde édition de l’université d’été de la Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-Cest) a été ouverte, hier, à la faculté de médecine de l’université Mustapha Benboulaïd de Batna, en présence de jeunes chercheurs universitaires locaux et autres, établis à l’étranger. La manifestation, qui dure une semaine (28 juillet au 3 août) met en contact les meilleurs chercheurs algériens activant dans des laboratoires internationaux prestigieux avec 360 doctorants, thésards en master et ingénieurs employés dans des sociétés nationales venus des diverses universités nationales dont Tamanrasset, Oran Adrar, Béjaïa, Aïn Témouchent, Sétif et Constantine, a indiqué Mounir Aksas, membre du comité d’organisation.