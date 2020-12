La rentrée des classes pour le secteur de la formation professionnelle, retardée en raison de la crise sanitaire qui affecte le pays s'est faite officiellement à Dirah, à l'extrême sud de la wilaya de Bouira. C'est le wali Lakhal Ayat Abdeslam qui a présidé la cérémonie officielle en présence du président de l'APW, des autorités militaires et civiles de la wilaya ainsi que les élus locaux et nationaux. Saisissant cette présence dans une zone d'ombre, le chef de l'exécutif a insisté auprès des responsables du secteur sur la nécessité d'ouvrir des annexes dans ces régions reculées pour donner une opportunité aux jeunes de ces contrées longtemps oubliées. Précisons qu'au regard des indices du secteur, de Bouira reste une wilaya bien lotie dans le domaine de la formation avec cinq instituts nationaux à Bouira, Lakhdaria, Haizer, M'Chedellah et Sour El Ghozlane.

La wilaya compte aussi 22 Cfpa, cinq annexes et 13 écoles privées.

Les 46 établissements offrent 10 017 places pédagogiques dont 2 910 en internat. 12 981 étudiants suivent des formations dans 13 disciplines et sont encadrés par 477 professeurs.

En marge de cette sortie, la délégation a saisi l'occasion pour se rendre dans les communes de Dirah et Ridane et suivre de près les projets de raccordement en gaz de ville, l'alimentation en eau potable,

le désenclavement par l'ouverture de pistes forestières et routes communales, les extensions en électricité rurale... et les différents projets retenus dans le cadre des zones d'ombre.