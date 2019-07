Qui ne souhaiterait pas en ces jours de canicule passer des vacances au bord de la mer ? Qui n’aimerait pas prendre l’avion et partir à la découverte d’autres cieux ? Et qui ne désire pas se faire une place sur une plage pour se ressourcer? Mais cela n’est pas permis à tous. Pour beaucoup, ça reste un rêve, notamment les jeunes qui ne possèdent pas les moyens se contentant d’une petite virée durant une journée pour respirer mieux en admirant les vagues. Prisonniers de leurs conditions sociales, beaucoup de jeunes restent, en effet coincés dans la ville qui devient étouffante durant l’été et provoque souvent des angoisses et stress. Ainsi donc parler de loisirs à Constantine n’est pas une mission de tout repos. Une ville qui ressemble plutôt à une prison à ciel ouvert. Elle a perdu cette image de ville propre, sans enthousiasme et surtout sans aucune motivation. Elle s’est transformée en un immense «ghetto» pour ses habitants. Certains quartiers deviennent, en été, des lieux à haut risque. Même les cités les mieux réputées sont menacées, plus de tranquillité, plus de sécurité et surtout l’endroit propice pour les dealers qui sortent de leurs quartiers vers d’autres généralement les plus paisibles pour vendre leur marchandise et ce sont les plus jeunes et les plus vulnérables qui sont otages de ces réseaux. La lassitude se lit sur le visage de ses habitants, notamment les jeunes. C’est tout à fait normal de dire que les étés à Constantine sont de plus en plus monotones et cela ne peut forcément être qu’un euphémisme faussement exprimé pour voiler une bien triste réalité que tout le monde décrit, mais qu’aucun n’a essayé de changer. Les années 1970 et même 1980 assuraient à Cirta sa notoriété de cité conviviale. Néanmoins, elle a subi de plein fouet les conséquences de l’époque terroriste, tout comme plusieurs autres villes du pays. Mais ce n’est pas tout pour expliquer la léthargie qui l’atteint à chaque saison estivale. Hormis la catégorie des privilégiés qui ont les moyens de s’offrir des vacances à l’étranger, généralement en Tunisie, l’écrasante majorité des Constantinois subit, depuis toujours, le poids de la canicule et l’absence totale de moyens de distraction. Les élus qui se sont succédé à la tête des APC au fil du temps peinent à élaborer un plan de redressement. Leur seul effort se limite à échafauder quelques programmes d’une manière très superficielle. Aller au fond des choses, initier une révolution pour parfaire des solutions serait trop leur demander. Les jeunes en désarroi errent de café en café et pour tromper l’ennui, fument du haschisch. L’été à Constantine, c’est tout simplement le chaos, quand à longueur de journée, rien ne se passe, la ville semble morte. On voit des jeunes en quête d’ombre, alors que la température frôle parfois les 46°C, sous un arbre s’adonner aux jeux de cartes, de dominos ou dans un des stades de football à extérioriser leur frustration. Ceux-là, par faute de moyens, n’ont pas droit aux vacances, à l’air frais des plages que compte le pays, au camping et encore moins aux voyages. Les jeunes se contentent du peu en attendant des jours meilleurs notamment avec les changements que connaît le pays depuis le 22 février. Une lueur d’espoir s’est installée et c’est tout le mal qu’on souhaite au pays.