Les services de la délégation urbaine de Bouamama est, contre toute attente, plus que déterminée à en découdre avec le phénomène des agressions perpétrées contre le tissu forestier. Dans leur démarche, ils viennent d'actionner la machine judiciaire sur une affaire portant le sceau de l'accaparement par une tierce personne d'un foncier agricole, en plusieurs lots, mis en vente.

Les lots sont, selon les services de la délégation urbaine de Bouamama, destinés à abriter des bidonvilles. Une telle attaque n'est pas la première en son genre. Auparavant, un autre lot de 5 hectares, ayant été squatté, a été réparti en plusieurs lotissements, revendus par la suite. Ce lot est situé aux abords de la RN2. La ferme Khemisti 7, faisant face à la salle des fêtes, a connu le même sort. Le propriétaire a réussi à régulariser la situation de ladite ferme grâce à l'acte de concession avant de la répartir en plusieurs lotissements qu'il a soumis à la vente à raison de 2 millions de dinars contre chacun des lots.

Or, la concession, selon la réglementation, n'est pas un acte définitif. Il accorde à l'acquéreur le droit d'exploitation sans pour autant procéder à la vente.

Dans cette affaire, les services municipaux sont intervenus pour stopper la construction de plusieurs bidonvilles. La bidonvilisation de ce secteur urbain est d'autant plus phénoménale qu'elle continue à prendre des courbes fulgurantes malgré toutes les dispositions prises pour la contrecarrer. Selon les services de la délégation urbaine de Bouamama, pas moins de 22000 bidonvilles ont été recensés. Un peu partout, dans l'ensemble des communes, la ruralisation frappe de plein fouet les grands centres urbains composant la wilaya d'Oran, à leur tête la très commerçante daïra d'Es Sénia, située dans le sud-ouest de la deuxième ville du pays, El Bahia.

Les membres de la commission en charge de la problématique du bidonville viennent de peaufiner leur enquête, faisant état de 20000 taudis essaimés un peu partout dans les quatre coins entourant la ville. Un tel chiffre représente 50% des bidonvilles implantés dans les 26 communes et les neuf daïras composant le territoire d'Oran.Pis encore, la majeure partie de ces «favelas» à la brésilienne est dans une situation périlleuse, étant donné qu'elles sont implantées dans des espaces ne répondant à aucune norme de sécurité. Plusieurs dizaines de taudis ont été dressés aux alentours immédiats de la voie ferrée, alors que plusieurs autres centaines entravent la roue du développement relancée ces derniers temps par les pouvoirs publics.

D'ailleurs, les services locaux ont lancé plusieurs opérations et autres chantiers pour le montant de pas moins de 60 milliards de dinars. Ces projets se résument, dans leur majorité, par la mise en place des canalisations d'eaux usées, l'alimentation des ménages en eau potable, le bitumage des routes, rues et ruelles, l'éclairage public et son renforcement pour les besoins de la consolidation du plan sécuritaire, électrification, chantier de gaz de ville, etc.