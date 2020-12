Pour reprendre une exclamation d'un pur Miliani, «Alger, c'est Alger! Miliana, c'est mieux qu'Alger et ses environs!». Tout cela pour signifier au visiteur de passage dans cette sympathique ville millénaire, que cette contrée n'a rien à voir avec les autres localités. C'est ainsi que les magistrats affectés lors du dernier mouvement, viennent pour la plupart des juridictions de la capitale où un monstrueux boulot se fait difficilement sur le plan du volume et du nombre de dossiers. À Miliana, comme à El Khémis, un peu plus bas, le travail se fait en dilettante, sans peur, sans stress donc, car point de contrainte. Oh, bien sûr, il y a des mécontents, comme toujours, la justice se chargeant de couper la poire en deux! Il y a le gagnant et le perdant. Ce dernier ayant l'aptitude à interjeter appel; c'est le moins qu'il puisse faire, dans ce cas! M'Hamed K. estime à 75 ans, qu'il a eu le temps de voir de près combien l'appareil judiciaire était miné par des pratiques noires et dévastatrices, qu'il marmonne sans conteste: «Lorsque vous avez un problème, essayez d'avoir quelqu'un qui puisse non seulement vous protéger, et c'est plus difficile, mais quelqu'un capable de tout entreprendre, «légalement», pour avoir gain de cause! Et cela est un dur, ardu et difficile exercice à réussir d'autant plus encore de convaincre les autorités judiciaires du bien-fondé de votre démarche. Je ne crois en rien! Je le répète à qui veut m'entendre que même Zeghmati, le ministre de la Justice en personne avait dit un jour devant les élus nationaux qu'il était lui-même sidéré de voir un justiciable-victime, à la recherche d'une connaissance pour régler son problème! Et pour cela, les justiciables préfèrent casquer au lieu de s'en remettre à l'application de la loi, qui est appliquée par des magistrats diaboliques!», conclut le vieux.