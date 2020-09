La commercialisation de drogue est un grave délit puni par l'article 17 de la loi 04-18 du 24 décembre 2004, un dur article à avaler par les trafiquants qui se croient à l'abri! Voyons de près un peu ce que dit ce terrible article de loi pensé et rédigé par une équipe de grands juristes sensés:

«Est punie d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 5 000 000 DA à 50 000 000 DA, toute personne, qui, illicitement, produit, fabrique, détient, offre, met en vente, vend, acquiert, achète pour la vente, entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte les stupéfiants ou substances psychotropes. La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines que l'infraction consommée Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.»

Comme on peut le constater, cet article ne laisse aucune place aux sentiments et celui qui a la malchance d'être debout à la barre, ne s'en voudra qu'à lui-même. On peut même vous assurer que la peine reçue, n'a pas du tout été empruntée à un quelconque malfaiteur! C'est ainsi que devant le président, les trois détenus n'ont pu se défaire de l'inculpation, à l'aise, tant les preuves étaient sonnantes et trébuchantes! Sonnantes, car la marchandise a été trouvée bien enfouie dans le double fond-arrière de la voiture et trébuchantes, car les trois passeurs ignoraient totalement la cachette de la came dans la voiture qu'ils connaissaient sûrement comme, et mieux que leurs propres poches!