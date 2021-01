Au cours de la première année de son mandat, le président Abdelmadjid Tebboune, avait fixé comme priorité la prise en charge des zones d'ombre et la lutte contre les disparités afin de rétablir l'équilibre entre les régions. Des disparités que seule l'eau, source de vie et de...développement, peut combattre. Néanmoins, le chef de l'Etat a mis en garde, lors du dernier Conseil des ministres, contre la poursuite du phénomène d'approvisionnement en eau par les méthodes rudimentaires, une tragédie dont des enfants ont été victimes.

Un avertissement qui a sonné comme une «douche» froide au ministère des Ressources en eau qui a, aussitôt, serré les vannes. En marge d'une visite de travail jeudi dans la wilaya de Blida, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a révélé la «prise de mesures urgentes au niveau des zones où les projets sont en cours de parachèvement, à savoir l'installation de citernes fixes à remplir régulièrement, dans le but de mettre un terme aux souffrances des citoyens». Dans le même débit, le ministre a indiqué qu'«un taux de 70% des projets destinés à l'amélioration de l'alimentation de la couverture des zones d'ombre en eau potable ont été réceptionnés, dans l'attente de la réception du reste des projets à la fin mars prochain» éclatant la «bulle d'air», le ministre a souligné que l'Etat «ne ménagera pas d'efforts pour faire parvenir cette denrée vitale à tous les citoyens, dont les habitants des zones reculées, qui sont en tête de liste des priorités du gouvernement, en application des instructions du président de la République.» Alors que le débit était intermittent, l'accélération du rythme de réalisation des différents projets accusant un retard au niveau local et le respect des délais impartis, devenus impératifs, mute au mieux en giclée régulière. D'autant que le ministre des Ressources en eau a donné des instructions, lors de sa dernière réunion avec les directeurs du secteur, pour l'approvisionnement des habitants des zones d'ombre à l'échelle nationale en eau potable avant la fin mars 2021.

Dans une déclaration, le conseiller du président de la République chargé du suivi des zones d'ombre, Brahim Merad, avait qualifié d' «acceptable» le niveau actuel de prise en charge dans plusieurs wilayas des préoccupations des habitants des zones d'ombre en termes de désenclavement, d'alimentation en eau potable, d'amélioration des conditions de scolarité et de transport, de couverture sanitaire et d'aménagement de structures pour jeunes. Sur ce point, il faut savoir que trois emplois sur quatre dans le monde dépendent, directement ou indirectement, de la ressource en eau.

Les pénuries et les problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement sont susceptibles de limiter la croissance économique et la création d'emplois dans les années à venir. En outre, l'eau est indispensable à la production d'énergie mais aussi pour l'irrigation des terres agricoles.