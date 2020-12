Les conséquences de presque une année de baisse de l'activité commerciale, due aux effets de la crise sanitaire, risquent de se faire sentir lourdement à travers la tentation de certains commerçants, à écouler, coûte que coûte leurs marchandises invendues. C'est du moins ce que relève l'Association nationale des commerçants et artisans, qui souligne la consommation induite par les fêtes et les célébrations familiales, laquelle a sensiblement baissé au courant de cette année, en faisant remarquer que la distribution devrait suivre le rythme des consommateurs, et renforcer les moyens de contrôle des marchandises distribuées sur la marché. Son président, El Hadj Tahar Boulenouar, met en garde contre «la fraude et toute tentative de se débarrasser des stocks avant la fin de l'année, rappelant que les contrevenants sont passibles de lourdes sanctions.

Des quantités importantes de produits sont en stagnation, notamment les produits entrant dans la fabrication des gâteaux, les fruits secs, ainsi que plusieurs variétés de gâteaux et des jus importés». Une situation inextricable qui a plongé des milliers de commerçants et de travailleurs dans la précarité, où les aides de l'Etat se sont avérées insuffisantes pour pallier le manque à gagner. Partagés entre les efforts de survie et l'intenable fait de voir leurs stocks se périmer sous leurs yeux, certains commerçants n'hésitent pas à braver toutes les règles de santé et de sécurité alimentaire, afin de sauver les meubles et arrondir leurs fins de mois. Une prise de risque qui ne peut être justifiée par la complexité de la situation, dans la mesure où la majorité n'opte pas pour ce passage à la clandestinité.

Conscients des conséquences graves qui peuvent découler de cette dérive, la plupart des commerçants prennent leur mal en patience et s'en remettent au seul espoir d'une solidarité, déjà omniprésente sur le terrain. À cet effet, le président de l'Anca a tenu à mettre en garde les producteurs, les importateurs et les grossistes «contre toute tentative de se débarrasser des stocks, au détriment de la santé des citoyens, en manipulant la date de péremption, ou en remballant les quantités restantes pour les mettre sur le marché avant la fin de l'année, sous prétexte qu'elles sont toujours consommables quelques jours après la date de péremption».

Faisant le distinguo entre l'intention de nuire et de frauder, et l'incapacité de stocker convenablement leurs marchandises, Boulenouar précise que «les produits périmés proposés sur le marché ne sont pas tous le résultat de la fraude des producteurs ou des importateurs. Parfois, le non-respect des conditions de stockage, de conservation et d'emballage, ainsi que des conditions de transport, inadéquates, conduisent, dans de nombreux cas, à la putréfaction du produit, à l'insu du commerçant ou du distributeur».

Par ailleurs, dans l'optique de réduire les effets de ce phénomène, l'Anca cible les commerçants en relation directe avec les consommateurs, exhortant les détaillants à «s'assurer de la qualité des quantités acquises auprès des grossistes avant de les vendre car le relâchement ou la négligence sont passibles de poursuites judiciaires, d'amendes et de la fermeture du magasin». Il faut dire que cette situation n'est pas propre à l'Algérie, le monde entier souffre d'un recul cruel de l'activité économique, où la période des fêtes est généralement considérée comme un coup commercial important. Or, dans les plus grandes villes d'Europe, les affaires tournent au ralenti et la priorité est sans conteste la sécurité des citoyens. C'est dans cet ordre d'idées, que l'Anca préconise de ne pas aggraver la situation davantage, à travers le recours à des pratiques qui mettent en danger la santé du citoyen, et risquent de plonger l'activité commerciale dans une léthargie, susceptible de tuer toute chance de reprise. Dans le but d'intervenir à la racine du problème, l'Anca appelle les producteurs à «étudier les besoins du marché avant de se lancer dans la fabrication de denrées alimentaires, en particulier les produits périssables, en tenant compte des circonstances économiques et sociales exceptionnelles et de la baisse de la demande interne, à l'exception des denrées alimentaires de base, en attendant l'amélioration de la situation».