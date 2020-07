L'information a été donnée il y a quelques jours, mais en l'absence d'analyses effectuées sur les sujets et devant confirmer ou infirmer la contamination, l'information aurait pu être dénuée de tout fondement. Malheureusement, la confirmation est tombée, affirmant la contamination du premier responsable de l'Office de promotion et de gestion immobilière de Annaba (Opgi) et son chef de service, apprend-on de source interne à cette institution.

Les deux responsables ont été placés en quarantaine sanitaire, avec un état de santé stationnaire, ne nécessitant pas leur hospitalisation, a ajouté la même source. Par ailleurs, la panique s'est emparée au sein des employés, dont certains, qui se sont absentés, par crainte d'une éventuelle contamination, ont fini par reprendre hier, le travail. D'autres, plus courageux, sont restés en poste, tout en observant les mesures de protection, dont le port de bavettes et la distanciation sociale, nous dit-on.

Outre, l'opération de désinfection touchant l'ensemble des services de l'Opgi, il a été mis en application un protocole sanitaire, pour préserver la sécurité de plus de 250 employés. Ces derniers ont été soumis aux analyses de dépistage, dont les résultats n'ont pas encore été communiqués, a conclu notre source, contactée par téléphone. Même vent de frayeur à la direction du contrôle des prix (DCP) de Annaba, où quatre cas de contamination ont été confirmés, nous dit-on. Selon la source qui a filtré l'information, à l'origine de cette panique, l'augmentation du nombre, à sept cas, dont un à l'inspection de Berrahal. Notre source, contactée également par téléphone, a fait savoir que trois éléments de la DCP ont été placés en isolation sanitaire, en raison de la contamination des membres de leurs familles.

Les quatre autres, ayant présenté des symptômes du Covid-19, ont préférés se placer eux-mêmes en quarantaine, par mesure de précaution, nous explique-t-on. S'agissant de la prise en charge des sujets suspectés de contamination, la section syndicale de la DCP Annaba, outre la réunion tenue avec le directeur de l'institution, un état de la situation a été communiqué aux acteurs concernés. Aux termes des informations qui nous ont été fournies par notre source, la réunion s'est orientée vers le défaut de prise en charge des employés de la DCP. Situation suscitant l'inquiétude du syndicat, qui a tiré la sonnette d'alarme en interpellant les services de santé pour soumettre le personnel exerçant à la DCP aux testes nécessaires. Une démarche, selon le syndicat, pouvant éviter le pire en cas de propagation de la pandémie, au cas où des sujets seraient porteurs du virus. En attendant la réaction des responsables face à ce qui pourrait constituer un foyer de propagation de la pandémie à Annaba, il est utile de rappeler que Annaba a déjà enregistré des cas similaires, le premier en juin dernier, où le bureau de poste de La Colonne a été fermé sur ordre du wali de Annaba, en raison d'un cas de suspicion au Covid-19. Situation identique à l'antenne de l'APC, sis Champ de Mars, où deux agents ont montré des symptômes au Covid-19. Après les tests d'usage, les cas des deux sujets se sont avérés positifs. C'est pour dire que la négligence citoyenne des mesures barrières, expose le plus souvent les fonctionnaires exerçant en contact direct avec les citoyens tels les contrôleurs de la DCP, la poste, l'APC (état civil) et l'Opgi. À qui le tour?