Désormais, la lutte contre la commercialisation des stupéfiants ne cesse de battre son plein dans la wilaya de Tizi Ouzou où les bilans mensuels rendus publics par la cellule de communication de la sûreté de wilaya montrent à quel point ce fléau prend des proportions de plus en plus alarmantes. Pour les 30 derniers jours qui viennent de s'écouler, les services concernés par la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes ont traité 14 affaires, mettant en cause 17 personnes. Parmi ces dernières, 15 ont été présentées au parquet dont deux ont été placées en détention provisoire.

Un autre mis en cause a été mis sous contrôle judiciaire, 12 ont été cités à comparaître, alors que deux dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au volet des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, le même bilan mensuel de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou fait état de 45 affaires, mettant en cause 65 personnes, sept ont été présentées au parquet dont deux ont été placées en détention préventive, cinq ont été citées à comparaître et 26 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation, etc.), les services concernés ont eu à traiter 14 affaires, mettant en cause 34 personnes.

25 mis en cause ont été présentés au parquet, neuf ont été placés en détention préventive, 15 ont été cités à comparaître, un a bénéficié de la liberté provisoire et sept dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Concernant les affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué, etc.), 31 affaires ont été traitées, impliquant 36 personnes: quatre ont été présentées au parquet, dont deux ont été mises en détention préventive, deux ont été citées à comparaître et 24 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

La cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a précisé en outre qu'au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 13 affaires impliquant 17 personnes dont deux personnes ont été présentées au parquet, une a été placée en détention préventive, une a été citée à comparaître et 11 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 294 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée.

Ces opérations ont ciblé 438 différents points: 2203 personnes ont été contrôlées, 45 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s'agit, entre autres, de port d'armes prohibé et détention de stupéfiants et psychotropes ainsi que des personnes recherchées. Par ailleurs, en matière de sécurité publique, les services concernés ont recensé huit accidents de la circulation au cours desquels neuf personnes ont été blessées.

Enfin, dans le cadre de la gestion et du suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de la police générale a procédé au contrôle de 16970 commerces. Au total, 380 infractions globales ont été enregistrées. Parmi ces dernières, 372 infractions liées aux règles de sécurité du Covid-19 ont été enregistrées. En outre, les services concernés ont établi huit propositions de fermeture administratives, 60 exécutions d'arrêtés de fermeture instantanée des locaux commerciaux, 292 mises en demeure, 20 cas de poursuites judiciaires. En outre, il y a eu 69 décisions de fermeture administrative émanant des services de la wilaya.