Malgré le contexte sanitaire très particulier et son implication directe à veiller à faire respecter les mesures préventives de lutte contre la pandémie du Covid-19, le corps de la police, dans la wilaya de Tizi Ouzou, continue inlassablement à mener sa mission sur le terrain visant à lutter contre les fléaux et à préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le bilan mensuel qui a été rendu public, hier, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya montre que les interventions de ce corps de sécurité sur le terrain se poursuivent à la même cadence qu'en temps normal. Ainsi, au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les services concernés de la police ont eu à traiter 28 affaires tout au long des dernières 30 journées. Dans ce genre d'affaires, 43 personnes ont été appréhendées, 26 ont été présentées au parquet dont 12 ont été placées en détention préventive, une a été mise sous contrôle judiciaire, 10 ont été citées à comparaître, trois ont été laissées en liberté provisoire et 14 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Notre source a révélé en outre qu'au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.), les services de la police judiciaire ont traité 108 affaires, mettant en cause 150 personnes, 31 ont été présentées au parquet dont cinq ont été placées en détention préventive, trois ont été mises sous contrôle judiciaire, 23 ont été citées à comparaître, et 82 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

La cellule de communication de la sûreté de wilaya a précisé, par ailleurs, que, s'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 26 affaires, mettant en cause 39 personnes dont 14 ont été présentées au parquet, quatre ont été placées en détention préventive, 10 ont été citées à comparaître et 15 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Toujours, dans le cadre de bilan mensuel de la sûreté de wilaya, et au volet des affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), 52 affaires ont été traitées, impliquant 91 personnes dont 24 ont été présentées au parquet. Parmi ces dernières, deux ont été placées en détention préventive, 21 ont été citées à comparaître, une placée en liberté provisoire et 35 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre et dans le même sillage, trois affaires d'atteinte aux bonnes moeurs ont été traitées, impliquant trois personnes.

Ces dernières ont été présentées au parquet, une a été placée en détention préventive et deux ont été mises sous contrôle judiciaire. Au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 22 affaires impliquant 25 personnes dont une a été présentée au parquet et citée à comparaitre. Vingt dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 206 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant 371 différents points.

Lors de ces opérations, 3863 personnes ont été contrôlées, 26 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits, à savoir deux pour port d'armes prohibées, 14 pour détention de stupéfiants et psychotropes, deux personnes faisant l'objet de recherche et huit autres pour d'autres délits.

En matière de sécurité publique, le service concerné a recensé 30 accidents de la circulation au cours desquels 35 personnes ont été blessées et deux ont trouvé la mort.

Enfin, dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés, le service de wilaya, police générale et réglementation, a procédé à 38 exécutions d'arrêtés de fermeture tous commerces confondus, 21 propositions de fermeture tous commerces confondus, 10 exécutions d'arrêtés de fermetures de débits de boissons de différentes catégories, 23 demandes de fermeture de débits de boissons de différentes catégories.

Durant la même période, 1681 commerces ont été contrôlés avec la commission de contrôle et 4382 contrôles et suivis de divers commerces ont été exécutés.