Sous le patronage du wali et en étroite collaboration avec la sûreté de wilaya, le club de la presse, regroupant la majorité des journalistes et des correspondants locaux, a organisé, hier, une campagne de sensibilisation contre la propagation du Covid-19. En plus du centre pour enfants abandonnés, du centre de vieillesse et de l'école des jeunes sourds-muets, les journalistes de Bouira, en compagnie du premier responsable de la wilaya et du chargé de la communication de la sûreté, ont distribué des produits désinfectants aux pensionnaires de ces établissements.

L'opération s'est poursuivie ensuite à travers les artères du chef-lieu, où les correspondants ont longuement expliqué aux passants les risques qu'ils encourent quand ils n'appliquent pas les gestes barrières. L'occasion a été saisie aussi pour distribuer des bavettes aux citoyens qui ont apprécié le geste de ces journalistes et ces correspondants, qui jouissent d'un respect auprès du grand public. Pendant cette sortie, la première du genre, le wali de Bouira, Abdeslam Lakhal Ayat, est revenu sur la situation de la wilaya.

Il a regretté les propos alarmants et sans fondement sur les réseaux sociaux qui ont parlé d'une surcharge au niveau des hôpitaux, du manque d'oxygène... «La situation est préoccupante, suite à cette vague de coronavirus où l'on enregistre jusqu'à présent plus de 46 cas en une semaine.» Les cinq hôpitaux de Bouira sont en mesure d'accueillir les personnes atteintes et l'unité de fabrication de l'oxygène, installée à Oued El Berdi, fonctionne 24h/24 et 7h/7.

Malgré ces moyens, le wali insiste sur les mesures à prendre et, dans ce sens, il a signé un arrêté qui fixe les mesures prises pour barrer la route au Covid-19. S'adressant aux journalistes, initiateurs de l'opération d'hier, il dira: «Toutes les composantes de la société doivent suivre l'exemple et participer concrètement à la sensibilisation, la guerre contre ce virus.» Concernant le confinement à partir de 20h jusqu'à 5h du matin, les citoyens ont respecté l'interdiction de sortir. Les services de police de leur côté, ont renforcé les points de contrôle et sont restés intransigeants sur le respect des gestes barrières. Dans l'après-midi, l'opération s'est prolongée pour toucher un certain nombre d'établissements scolaires où la police et les journalistes ont distribué des bavettes et du gel hydro-alcoolique au profit des élèves. Rappelons aussi que la wilaya de Bouira a connu une nette recrudescence des cas, à travers plusieurs communes de la wilaya.

Ce net regain, est essentiellement dû au manque de civisme de certains, qui continuent à braver l'interdit et exposer autrui au danger.

« C'est cette inconscience qui oblige les pouvoirs publics à sanctionner et à réprimer les fauteurs de trouble», nous confie un officier de la sûreté. Dans l'élan pour barrer la route au virus, la wilaya a réquisitionné une résidence universitaire où sont logés et gardés les cas positifs qui ne nécessitent pas une hospitalisation mais un confinement. «Parce que cette recommandation est quelquefois non respectée, nous avons mis à la disposition des staffs médicaux cette résidence où seront confinés les cas, sur avis médical» nous confie le wali de Bouira. Le club de la presse de Bouira initiateur de l'opération, envisage d'autres actions similaires dans les circonscriptions de M'Chedallah et de Lakhdaria, dans les prochains jours.