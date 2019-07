Au courant de ces dernières 24 heures, les services de la Protection civile qui demeurent en alerte permanente ont dû intervenir au niveau de plusieurs communes pour maîtriser des feux survenus à la suite de la chaleur. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, il est fait état d’interventions à Constantine, Didouche-Mourad, Zighoud-Youcef et Aïn Abid. Le bilan au courant de cette journée n’a pas été sans peine, les mêmes services ont enregistré la perte de 10 ha de blé, 7 ha d’herbe, 3 350 d’herbe sèche, 11 ha de semence, 5 ha d’arbres de forestiers, 23 h d’arbres fruitiers. Le 12 juin dernier, après une étude il a été constaté que la plupart des départs de feux enregistrés à Constantine ont eu lieu sur des terrains privés. C’est du moins ce qui a été déclaré par le directeur local de la Conservation des forêts, Moussa Chenafi. Il souligne à ce propos : «Selon une étude des incendies faite récemment dans la wilaya de Constantine, il a été relevé que beaucoup de départs de feux ont eu lieu sur des terrains privés représentant des déficits en matière de prévention.» Le directeur s’est exprimé lors des «portes ouvertes» au sujet de la sensibilisation sur les incendies de forêt. Pour lui «cela est essentiellement dû au manque et à l’insuffisance des travaux préventifs sur ces espaces». Le meilleur moyen de combattre les incendies, a-t- on soutenu, réside « dans la prévention, d’où ce travail de proximité initié à travers le porte-à-porte, de village en village et de ferme en ferme pour expliquer aux citoyens qu’il faut respecter les mesures de prévention en procédant notamment au désherbage autour des habitations, des champs et des oliveraies». Dans le cadre d’un plan de prévention on avait mobilisé de gros moyens : « Cinq camions citernes, d’une capacité de 600 litres chacun et des équipements téléphoniques de communication, appuyés par sept postes de contrôle implantés dans les localités de Kef Lekhal, Djebel El Ouahch, El Meridj, El Djebass (Constantine), Chetaba (Aïn Smara), Bouzemzem (Ibn Badis) et Zighoud-Youcef, figurent dans le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt, établi par les responsables du secteur forestier de cette wilaya qui dispose d’un patrimoine forestier totalisant 29 756 hectares, représentant 12% de la superficie globale de la région, a -t-il fait savoir. Une exposition sur les différentes activités liées au secteur des forêts a marqué ces portes ouvertes », avait précisé un organe de presse francophone. Les services de la Protection civile qui ont collaboré à cette initiative demeurent les premiers à faire face aux sinistres multiples qui se déclenchent à travers la wilaya.