Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a affirmé, hier, que l’Etat algérien était pleinement «engagé» à assurer une protection sociale au plus grand nombre de citoyens et oeuvrait à l’élargir aux franges vulnérables et aux travailleurs activant dans le secteur informel. Dans son allocution d’ouverture, lors des travaux du Forum mondial de la sécurité sociale tenu actuellement à Bruxelles, Haddam a précisé que ce système «repose sur le principe d’égalité et de justice sociale, consacré par la Constitution, et ce à travers la mise au point d’un système de protection sociale basé sur la contribution solidaire des affiliés, outre la participation de l’Etat à la prise en charge des cotisations des catégories spécifiques et vulnérables grâce au principe de redistribution des richesses nationales».

La championne d’Afrique Melissa Touloum honorée à Béjaïa

L’Algérienne Mélissa Touloum, championne d’Afrique et arabe du 5000 mètres marche chez les moins de 18 ans, a été honorée hier par son club, l’AMC Béjaïa, en marge du semi-marathon international de ladite ville. Une plaque commémorative lui a été remise par Ferhat Azzam, le premier vice-président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), pendant la cérémonie protocolaire du semi-marathon. Touloum, championne arabe du 5 000 mètres marche, avait également offert l’or à l’Algérie durant les championnats d’Afrique 2019 des U18 et U20, disputés au mois d’avril dernier à Abidjan (Côte d’Ivoire).