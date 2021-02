Après les augmentations survenues dans les prix de l'eau minérale et de l'eau de source, une autre augmentation a provoqué une panique parmi les citoyens. C'est du moins ce que nous avons constaté depuis trois jours à Constantine, en ce qui concerne le prix de l'une des marques d'huile végétale commercialisées en Algérie. Une provocation de trop, selon plusieurs citoyens. Une colère citoyenne éclatera désormais sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié «d'abus». «Vendre l'huile végétale à près de 1000 DA les cinq litres est abusif. Le gouvernement doit agir et trouver une solution aux dépassements de ces gens fortunés qui ne semblent certainement pas vivre dans la même société que les Algériens. Jeudi dernier des dizaines de citoyens contrairement à d'autres ont pris d'assaut les centres commerciaux pour s'approvisionner en ce produit, prenant jusqu'à six bonbonnes de 5 litres car, en plus une rumeur a circulé, faisant état que les huiles végétales produites par le nantis allaient connaître une rupture de stock. Qui est derrière la création de cette crise? À qui profite cet «abus»? Au moment où le citoyen souhaitait avoir un instant de répit et pouvoir vivre avec moins de dépenses, certains profitent à outrance pour mettre à genoux le gouvernement. L'on apprend également que si une réaction des hautes instances n'agit pas dans les plus brefs délais, d'autres produits connaîtront le même sort. Tant pis pour la population qui va subir un autre coup dur, notamment, pour les ménages à faible revenu dû à cette hausse subite et non des moindres, se situant entre 5 et 10%, voire plus, aussi bien pour l'eau minérale et l'eau de source que pour les produits alimentaires.