L’éternel problème qui se pose à la magistrature, a de tout temps, été celui de la qualité des magistrats. Hélas, depuis le départ de Ali Benflis, alors ministre de la justice, qui a claqué la porte pour une sérieuse question de « droits de l’homme bafoués », l’os de la justice a été celui de la qualité des magistrats.

Lorsque les magistrats sortaient de l’Ecole nationale d’administration de Hydra (Alger), les chefs de cours de l’époque se frottaient les mains de joie d’avoir sous la main des magistrats dignes de leur standing.

Plus nous avancions du XXème siècle, et moins de plaisir de recevoir les lauréats de l’Ecole nationale de la magistrature, dont les responsables étaient marqués déjà par le piston, le régionalisme, et plus tard, par le copinage allant jusqu’à recruter les proches des cadres et magistrats, au niveau nul ! Alors que du temps des énarques, il n’y avait rien à dire. Certes, le nombre était très bas, mais le niveau, lui, atteignait les sommets.

Le magistrat-énarque, si l’on peut s’exprimer ainsi, faisait des jaloux. Il était épié, admiré, copié et souvent jalousé par plusieurs « cols-blancs ».

Une fois installé, le magistrat issu de l’ENA mettait en application ce qu’il a étudié. Mais, au fur et à mesure qu’il s’avançait vers l’avenir, il s’apercevait de la baisse du niveau des jeunes magistrats! « On remettait le devenir des gens, leur liberté, leur richesse, entre les mains de magistrats médiocres, car très mal formés.

Alors que la logique veut qu’un dossier bien traité doive durer au moins trois ans !

Voilà des idées débitées à la vitesse du son par un ministre qui a le cœur plein de voir la magistrature dans cet état.

Qu’il nous donne son plan de sauvetage « toutes options », il sera remercié par tous les fans de la justice. Votre serviteur qui suit la magistrature depuis plus de cinquante ans, saura vous informer sur l’avancée de la justice avec le goût «zeghmatien » !