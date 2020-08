Il est apparu que Belgacem Zeghmati a profité de cette cérémonie, pour placer des tirs nourris à l'intention de ceux qui croient encore que l'époque de l'impunité est de ce monde!

Evoquant le mouvement des chefs de cours, il a martelé qu'il a eu lieu et en avant le sérieux, l'efficacité, la compétence et le dévouement à la noble profession. Il a par ailleurs, flétri les comportements comme le «dévouement» à des personnalités qui ont momentanément l'autorité, mais, pas l'amour du pays et du peuple qu'elles sont censées servir! Comme il a appelé les magistrats honnêtes, indépendants de représenter dignement l'autorité morale de la magistrature.

La plateforme de l'électronique mise en oeuvre le 28 juillet dernier a permis de récolter 553 plaintes auprès du parquet, 324 ont été examinées et traitées définitivement un temps record, parfois une journée!