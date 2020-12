Avec l'important déficit budgétaire entre 2020/2021 où le PLF2021 prévoit les dépenses budgétaires (dépenses de fonctionnement et d'équipement) se situant à environ 8113 milliards de dinars, tandis que les recettes fiscales globales (ordinaires et pétrolières) sont estimées à 5328 milliards de dinars, soit un déficit budgétaire record de 2784,8 milliards de dinars soit au cours de 128 dinars un dollar plus de 21,75 milliards de dollars contre à la clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars et un déficit global du Trésor prévu de 3614,4 milliards de dinars soit 28,26 milliards de dollars, soit 17,6% du PIB. L'action récente du ministère des Finances de vouloir à la fois déraper la valeur du dinar, drainer le capital argent de la sphère informelle et l'épargne des émigrés à l'étranger via l'installation de banques est-elle réaliste?.

Qu'en est-il de la finance islamique pour intégrer la sphère informelle? Tout d‘abord, il faut éviter des dépenses inutiles comme la création de nouvelles agences. Avec les nouvelles technologies, les agences existantes suffisent amplement. Par ailleurs, avec l'impact de la crise économique sur les équilibres financiers, s'impose une analyse objective tenant compte des mutations psychologiques, sociologiques et anthropologiques de la société, pour éviter les illusions que la finance islamique serait la panacée (voir notre interview à l'Agence France Presse AFP du 9 août 2020). Selon la banque d‘Algérie 33% de la masse monétaire en circulation est hors banques, (d'autres sources donnent plus de 40%) montrant la faiblesse de la bancarisation, mais devant éclater ce montant entre les dépôts normaux des ménages, des montants pour des actions spéculatives. Ce montant ne concerne que la partie dinars alors que l'Algérie est confrontée à la diminution de ses réserves de change en devises. Dans les grandes agglomérations, l'urbanisation accélérée avec l'éclatement de la cellule familiale, excepté certaines contrées du Sud et des Hauts-Plateaux, avec ces nouveaux comportements économiques et sociaux,les impacts des réseaux sociaux, influent sur la tradition. Tous les agents qui possèdent de grosses fortunes dans la sphère informelle, avec la montée des jeunes générations au niveau de cette sphère, ne sont pas forcément des adeptes de la finance islamique. C'est pourquoi, l'on devra éviter les utopies du passé, méditer toutes les actions des gouvernants passés de 1980 à 2019 qui se sont soldées par un échec de l'intégration de la sphère informelle au sein de la sphère réelle. Au niveau mondial nous avons l'évolution suivante du montant de la finance islamique: 2006, 500 milliards de dollars, 2010, 1100, 2015, 2080, 2018, 2640 milliards de dollars avec une estimation d'environ 1% pour 2019 de la finance classique qui dépasse 260 000 milliards de dollars, soit environ 2700 milliards de dollars. Pour 2018, nous avons la répartition suivante: l'Iran 34,4%, Arabie saoudite 20,4%, Emiraties 9,3%, Malaisie 9,1%, Koweït 6%, Qatar, 6%, la Turquie 2,6% et autres 12,2%. La finance islamique recouvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la Charia, qui supposent l'interdiction de l'intérêt, de l'incertitude, de la spéculation, l'interdiction d'investir dans des secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.). Nous avons deux types de financements participatifs et non participatifs avec un dénominateur commun, toute opération financière ou commerciale devant avoir un sous-jacent réel. Le premier type de financement repose sur le principe de partage des pertes et profits. On parle alors de moudaraba, contrat de partenariat où la banque (l'associé bailleur de fonds) ne dispose d'aucun droit de regard sur la gestion du projet. En cas d'échec, la perte en capital est totalement supportée par la banque. À l'inverse, dans le cas d'une mouchara, la banque peut intervenir dans la gestion du projet. De par ses modalités de fonctionnement, ce partenariat actif entre l'entrepreneur et la banque se rapproche d'un joint-venture couramment rencontré en finance classique. En cas d'échec, la perte est supportée par l'ensemble des associés Nous avons également les opérations «sans participation» qui concernent essentiellement les opérations à caractère commercial (achat ou vente d'actifs avec le mourabaha et l'ijara qui sont les contrats les plus utilisés. Le premier est un contrat de vente soumis à des clauses précises issues des principes énoncés par la charia. Dans ce cas, la banque islamique joue le rôle d'intermédiaire financier entre l'acheteur et le vendeur, la banque achetant au comptant un bien pour le compte d'un client pour ensuite lui revendre à un prix augmenté d'une marge bénéficiaire. Quant à l'ijara, il s'apparente à un crédit-bail ou contrat de location en finance classique. A la différence du mourabaha,ce type de contrat transfère l'usufruit du bien, c'est-à-dire le droit de l'utiliser, et non son entière propriété.

L'intégration de la masse monétaire informelle dans le circuit réel repose sur deux fondamentaux (voir étude pour le 4ème think tank mondial Institut français des relations internationales IFRI A. Mebtoul: «Poids de la sphère informelle au Maghreb et impacts économiques et politiques» Paris décembre 2013). La confiance et la stabilité de la valeur de la monnaie officielle.

Eclatement de la cellule familliale

Premièrement, sur la confiance, où avec les différents scandales financiers de hauts responsables du pays ayant créé une névrose collective, avec la maladie du président de la République, étant dans un régime semi-présidentiel, il y a statu quo. Le retour du président de la République aux affaires est déterminant où actuellement le gouvernement gérant les affaires courantes sans prendre des décisions stratégiques qui engagent l'avenir du pays. Par ailleurs, récemment le manque de liquidités au niveau des postes et banques a accéléré la méfiance. Le retour à la confiance suppose une bonne gouvernance, une visibilité et une cohérence dans la politique socio-économique, facteur déterminant de la rentabilité des projets.

Les effets de la finace islamique

Deuxièmement, l'intégration du capital argent de la sphère informelle par la voie de la finance islamique sera fonction du taux d'inflation réel, qui doit être inférieur au taux de profit sectoriel de la sphère réelle, l'indice en Algérie étant non significatif, devant être réactualisé, les besoins évoluant, étant historismes datés, et de surcroît compressés par les subventions généralisées source de gaspillage et d'injustice sociale. Comment voulez-vous qu'un opérateur, quelle que soit sa tendance idéologique -devant éviter le mythe miracle de la finance islamique, avec cette instabilité monétaire investisse à long terme sachant que la valeur du dinar va chuter d'au moins 50% dans deux à trois années. En effet, la dévaluation du dinar sur le marché officiel où le cours achat est passé de 5 dinars un dollar en 1974 et le 5 décembre 2020, selon la banque d'Algérie, un euro s'échangeait à 157,6148 dinars et le dollar 130,1204 dinars, le PFL 2021 projetant pour 2023 environ 185 dinars un euro et 156 dinars pour un dollar, cette dévaluation qui ne dit pas son nom étant en quelque sorte assimilable à un impôt indirect. Il faut une cohérence dans les actions car on ne peut vouloir, comme le dit l'adage populaire, le beurre et l'argent du beurre, intégrer l'argent de la sphère informelle et parallèlement procéder à une dévaluation rampante du dinar pour combler le déficit budgétaire.

Le coût de l’euro

Nos responsables doivent revoir leur copie: dans la pratique des affaires il n'existe pas de sentiment, les agents économiques ayant un comportement rationel et souvent par des décisions d'anticipation face à l'incertitude monétaire, faute de visibilité et de contradictions de la politique économique gouvernementale accroissent l'écart entre la valeur officielle de la monnaie et la cotation sur le marché. Donc pour éviter les échecs du passé de l'intégration de la sphère informelle au sein de la sphère réelle, l'Algérie doit éviter les mauvaises solutions. La réussite de capter l'épargne de l'émigration repose avant tout sur la maitrise de la cotation du dinar au niveau interne et d'une manière générale supposant l'intégration de la sphère informelle au sein de la sphère réelle qui, en Algérie, est dominante, plus de 50% de l'activité

Manque de liquidité

économique et selon la banque d'Algérie 33% de la masse monétaire en circulation. L'on doit être réaliste: l'épargne de l'émigration est en diminution du fait que la crise mondiale, combinée avec le décès de nombreux retraités algériens et les jeunes peuvent venir en vacances, mais la majorité n'ayant pas l'intention de s‘installer en Algérie comme leurs parents qui achetaient des biens immobiliers. Cette baisse de l'offre de devises a été contrebalancée par les fortunes acquises régulièrement ou irrégulièrement par la communauté algérienne localement et à l'étranger qui font transiter irrégulièrement ou régulièrement des devises en Algérie, montrant clairement que le marché parallèle de devises est bien plus important que l'épargne de l'émigration.

Les biens immobiliers

En ce mois de décembre 2020, c'est Sonatrach procurant directement et indirectement avec les dérivées 98% des recettes en devises, les recettes de Sonatrach devant clôturer à environ 19/20 milliards de dollars contre 34 en 2019. Selon le FMI, l'Algérie a besoin d'un baril de plus de 135 dollars en 2021 et selon le site spécialisé, Oil Price, 157,2 dollars pour équilibrer son budget. le prix du baril fixé par la loi de finances 2020 de 30 dollars, prix fiscal et 35 dollars prix marché, le PLF 2021 40 dollars, n'est qu'un artifice comptable. En cas de baisse drastique des réserves de change à 12/15 milliards de dollars, qui tiennent la cotation du dinar algérien à plus de 70%, la banque d'Algérie sera contrainte de dévaluer le dinar officiel à environ 200/220 dinars un euro courant 2022 avec une envolée du cours sur le marché parallèle (voir l'expérience intéressante du financement non conventionnel du Venezuela, économie rentière, qui a abouti à une hyperinflation).