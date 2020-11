Les nouvelles mesures préventives visant à stopper et freiner la propagation de la pandémie de coronavirus sont-elles réellement appliquées sur le terrain? La question s'impose si l'on considère ce qui s'est passé, hier et avant-hier, au marché principal de l'Edimco, dans la ville de Béjaïa. Après avoir été occupé par le service de sécurité tôt le matin de la journée de lundi, empêchant ainsi les commerçants de prendre place, le scénario du lendemain témoigne d'un accord tacite que l'on devine aisément.

En effet, hier matin, ce marché a repris son activité recevant leurs clients le plus normalement du monde sous le regard bienveillant des policiers avec la seule différence qui apparaît à travers le respect de la distanciation sociale pas entre les clients eux-mêmes et les commerçants, mais tout juste entre les stands. Deux mètres entre un stand, pour ne pas dire un camion et un autre. Serait-ce avec cette simple mesure que l'on pourrait lutter contre la propagation du coronavirus? Prises par les autorités de la wilaya à cause de la hausse du nombre de malades enregistré ces dernières semaines dans les hôpitaux de la wilaya, la décision de fermeture de ce marché est devenue caduque.

«La décision de fermer ce marché, qui draine un beau monde chaque semaine, a été prise au cours d'une réunion tenue, ces derniers jours, entre les services de l'APC de Béjaïa, le syndicat des commerçants Ugcaa, les services de sécurité et la direction du commerce comme préventive par rapport à la délicate situation sanitaire générée par la propagation des cas de Covid-19 ces derniers jours, à Béjaïa et en application de l'arrêté signé dernièrement par le wali de Béjaïa relatif à la fermeture des marchés hebdomadaires durant cette période de pandémie.» Cette décision, qui ne concernait pas uniquement le marché Edimco mais également l'ensemble des marchés hebdomadaires de la wilaya, était dédiée à la prévention de la contagion du virus que pourraient générer les regroupements des personnes, le contact direct des foules, mais dans la réalité, il n'en est rien.

Les commerçants continuent à travailler au moment même où d'autres petits marchés poussent comme des champignons dans de nombreux quartiers de la ville à l'image de la cité des

1000 Logements. Lors d'une descente effectuée par les services du commerce et de sécurité, les commerçants qui exercent dans les marchés, majoritairement informels, n'ont pas du tout été inquiétés quant au respect des gestes barrières tandis que les commerçants de la ville sont sujets à des pressions terribles.

La moindre erreur peut coûter une amende ou la fermeture, qui aggraverait la situation de ces commerçants déjà pénalisés par la fermeture prématurée, à partir de 15 heures. Ce qui est appelé «demi-mesures» s'applique aussi au choix de limiter certains commerces et pas d'autres.

«En quoi l'activité des cafés et restaurants, qui servent des produits à emporter, serait plus préjudiciable, comparé à celle des commerçants de prêt-à-porter féminin, pour enfants et hommes?», s'indigne-t-on. Bref, prendre des mesures sanitaires dans le cadre d'une lutte globale contre la propagation du virus est certes une bonne chose, mais savoir l'appliquer justement et équitablement en est une autre.