La campagne de vaccination du cheptel, achevée dans la wilaya de Souk Ahras, à la fin du mois de juin dernier a touché pas moins de 151 158 bovins, ovins et caprins, a-t-on appris auprès de l’inspecteur vétérinaire local, Ahmed Mekitaâ. L’opération, entamée en mars dernier, a concerné la vaccination de 126 940 ovins et caprins, contre la peste des petits ruminants (PPR) et 24 2018 têtes bovines contre la fièvre aphteuse, a précisé le même responsable. Une vaste action similaire ciblera plus de 150 000 ovins et caprins et près de 40 000 bovins, sera lancée au début du mois de novembre prochain, a indiqué Mekitaâ, relevant que 2 400 certificats et agréments sanitaires destinés aux éleveurs de bovins et de volailles, ont été délivrés dans la wilaya durant les deux dernières années.