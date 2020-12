En vue d'enrayer définitivement les nombreux et risqués problèmes posés, lors des déplacements de convois de transports de détenus, par «Covid-19», la cour d'Alger a généralisé l'usage du procédé de la tenue des procès à distance, par visio. Cette manière de travailler a enlevé, au moins, un véritable clou aux détenus et à leurs gardiens, qui ne seront plus obligés de se déplacer dans les inconfortables fourgons, masqués, d'attendre indéfiniment et de penser au retour au milieu d'une infernale circulation, surtout dans la capitale, partie pour longtemps, puisque les responsables locaux restent impuissants à régler le fameux et inexpugnable os de la circulation routière, pour être fermée! Et il n'y a pas que cela: la propre sécurité des détenus aussi a gagné! La tenue de telles audiences a permis une baisse de la garde des services de sécurité, le stress en moins.