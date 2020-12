Les travaux de réalisation de 1 500 logements promotionnels aidés (LPA) nouveau programme seront lancés dans la wilaya d'Oran, au courant du premier trimestre de l'année prochaine, a-t-on appris, hier, du directeur de l'habitat de la wilaya. Yacine Khoukhi, a indiqué que ce nouveau programme d'habitat a accusé un retard, en raison de l'indisponibilité d'assiettes foncières, trouvées récemment au niveau du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana», dans la commune de Misserghine. La répartition des lots de ce quota d'habitat au profit de promoteurs immobiliers est actuellement à l'étude et les travaux seront lancés au premier trimestre 2021, pour un délai de 24 mois, a-t-on fait savoir. Le programme, d'habitat de LPA, ancien programme a accusé, lui aussi, un retard dans le lancement des travaux de concrétisation et d'établissement des listes des bénéficiaires. Une série de rencontres a été tenue dernièrement avec différents promoteurs immobiliers pour mettre au point un calendrier, afin d'accélérer le rythme de réalisation, a-t-on souligné. Plus de 900 LPA, dans le cadre d'un ancien programme, sont en cours de réalisation à travers différentes communes de la wilaya et des marchés sont passés pour démarrer les travaux d'aménagement externe, en attendant la livraison de ce quotas par étape, au cours de l'année prochaine, a encore ajouté le directeur de l'habitat.