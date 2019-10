Mohammed Tayeb Lazizi, actuellement procureur général en exercice, est le plus ancien magistrat en poste d’Algérie. Son dernier poste est à Bouira depuis le tout dernier mouvement des chefs de cours de Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Venant de Tizi Ouzou où il a longtemps exercé, notamment comme procureur de la République près le tribunal d’Azazga. Le nouveau patron du parquet de Bouira remplace un autre géant de la magistrature, en la personne de Mohammed Zougar, l’actuel locataire du secrétariat général du ministère de la Justice.

Zougar qui a passé cinq longues années au pied du Djurdjura, en qualité de procureur général, a laissé derrière lui un service impeccable et de précieux collaborateurs qu’utilisera à bon escient son successeur, Lazizi, sans se faire un sang d’encre.

Habitué aux défis, le nouveau premier patron du parquet de Bouira, connaissait déjà les lieux, lorsque cette cour faisait partie de l’immense cour de Tizi Ouzou qui comprenait outre le chef-lieu, Boumerdès et Bouira. Et Lazizi a exercé au sein de ces cours, à l’instar de celles de Béjaïa et Médéa, durant 26 ans.

La cerise sur le gâteau est qu’il a retrouvé une ancienne connaissance en la personne de la délicieuse et sympathique présidente de la cour de Bouira, Ouardia Naït Kaci qui voit ses services rendus, être éteints pour une autre mission peut-être à la Cour suprême où elle pourra étaler ses larges connaissances en matière de droit et continuer à servir la justice aujourd’hui, plus qu’hier. Elle est l’une des premières femmes à être nommée présidente de cour et les magistrats ne sont pas prêts d’oublier cette immense magistrate qui a été remplacée par un pratiquement jeune président de cour venu de Béchar : il s’agit d’Ibrahim Elaggoun qui peut faire avec Mohammed Tayeb Lazizi, un duo d’enfer.

Ajoutez l’agréable et efficace collaboratrice Ouafia Sidhoum, la dynamique bâtonnière du Conseil de l’Ordre, composé en majorité de femmes, et Bouira aura eu tout son bonheur en matière de justice locale.