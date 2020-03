On sait que certains magistrats ont le sens aigu de l'humour. Mais, annoncer le verdict du procès de Abdelghani Hamel, l'ancien Dgsn, poursuivi ainsi que ses enfants et son épouse, pour enrichissement illicite, abus de pouvoir, un mercredi 1er avril 2020, relève vraiment de l'humour! Tout le monde sait que cette date relève exclusivement de l'humour, et donc, annoncer un verdict le 1er avril, va faire couler beaucoup de salive et par ricochet, va faire couler aussi beaucoup d'encre. Déjà que les réquisitions du représentant du ministère public, ont soulevé beaucoup de joie chez les partisans des concepts: «Ils doivent tous partir!» «Ils doivent restituer tous les biens mal acquis, qu'ils soient ici ou à l'étranger!». Un citoyen qui a tout suivi estime que le pouvoir aurait dû attendre le changement des lois répressives pour la comparution des voleurs. «La loi sur la prévention et la lutte contre la corruption est trop clémente. Il fallait la loi du temps du président Liamine Zeroual, qui frappait fort les voleurs de l'argent du peuple. Malheureusement, les lois bien faites pour punir tout auteur de trafics divers et détournements de fonds, en l'occurrence les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124,125, 126, 126 bis, 128, 128 bis,128 bis, 129, 130, 131, 133 et 134 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, ainsi que l'ordonnance n°97-04 du 11 janvier 1997, susvisée, ont été abrogées en 2006, et remplacées par des lois clémentes dont l'objectif se ressent ces jours de poursuites. Mais les jeux ne sont pas encore faits, et Zeghmati...