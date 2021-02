L'université Mohamed Boudiaf de M'sila vient d'obtenir le premier brevet d'invention à travers des travaux sur les énergies renouvelables du chercheur, Younès Kherbiche, doctorant à la faculté de technologies dans la spécialité du génie mécanique énergétique, a indiqué hier, l'administration de l'université. Le chercheur Kherbiche a ainsi affirmé avoir obtenu des résultats concluants en développant un système hybride, ami de l'environnement pour la production de l'électricité à partir des trois sources que sont l'énergie solaire concentrée, l'énergie hydrogène et l'énergie libre produite par les moteurs magnétiques. Il a également considéré que son travail constitue une première à l'échelle nationale et internationale en réussissant à combiner trois sources d'énergies renouvelables dans un même appareil et avec des mécanismes de production intégrés les uns aux autres, de sorte à assurer la continuité de la production sous toutes les conditions climatiques. De son côté, le recteur de l'université, le professeur Kamel Baddari, a estimé que cette invention peut constituer une première étape de la transition technologique et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du gouvernement de transition énergétique vers les énergies renouvelables adopté par l'université de M'sila pour l'année 2020-2021. L'université de M'sila dispose d'un incubateur technologique regroupant plusieurs dizaines de chercheurs qui ont déposé des brevets d'invention auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).