A l’issue du renvoi du procès dit de « l’automobile » mettant en cause trois hommes d’affaires, deux ex-Premiers ministres et deux ministres et 10 autres individus mouillés jusqu’au cou, selon l’ordonnance de renvoi, beaucoup de monde parle encore de l’admirable intervention de Abdelmadjid Silini, le bâtonnier d’Alger. Il a répondu aux questions des journalistes à propos du renvoi de deux jours, ce qui va à l’encontre du Code de procédure pénale. Le bâtonnier a proposé aux avocats présents le boycott de l’audience du 4 décembre 2019, en réponse aux décisions unilatérales du juge unique de Sidi M’hamed, dont on disait pourtant beaucoup de bien. Attention, les relations chancellerie-défense ont toujours traversé des bancs de nuages noirs sans grand danger pour la magistrature, qui a toujours trouvé le bon tuyau pour sortir du marasme où le malentendu l’a jetée ! Il est vrai que ce procès est une première pour nos juges. «Celui de Sidi M’hamed- Alger est jeune et n’a rien à voir avec ceux qui présidaient les audiences du «téléphone», nous a confié un jeune avocat aux dents longues.

Attention, il est nécessaire de bien préciser que la maudite expression «par téléphone» ne peut être utilisée que pour les procès à résonance dite «politique». Pour la petite correctionnelle, le téléphone n’y est pour rien. Les magistrats travaillant normalement.