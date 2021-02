Agissant sur la base de renseignement, les services de la police du 9e arrondissement de Constantine ont réussi, suite à une enquête minutieuse, à mettre fin aux activités d'un dealer âgé de 36 ans. Après vérification des renseignements parvenus aux services de la police, selon lesquels un revendeur de drogue en gros est en train de faire écouler une grande quantité de kif traité, une enquête fut aussitôt déclenchée sur la trace du mis en cause. Les enquêteurs ont réussi a obtenir un mandat de perquisition.

Au domicile de l'accusé, la police a découvert plus de 7 kg de kif traité sous forme de plaquettes prêtes a être revendues.

Le mis en cause sera aussitôt arrêté et présenté devant la justice. Il doit répondre des chefs d'inculpation de détention et commercialisation illicite de kif. Pour rappel, lors de leur exercice, les policiers agissant à travers la zone Est ont saisi 1 453 963 unités de psychotropes durant l'année 2020 dont 2 783 sous forme liquide, mais aussi 1 678,95 kg de kif et 55 g de cocaïne soit plus d'un quintal de drogue. L'une des dernières affaires liées à la lutte contre la drogue sous toutes ses formes remonte à quelques semaines, quand la brigade de recherche de la police spécialisée a réussi à mettre fin à une association de malfaiteurs qui a fait de ce trafic un bon fonds de commerce.

Il s'agit d'un groupe composé de six personnes dont deux femmes et un médecin dont l'âge varie entre 33 et 54 ans. Ces mis en cause pouvaient ainsi faire écouler et obtenir leur marchandise grâce aux ordonnances médicales délivrées par ce médecin qui s'avère l'accusé principal dans cette affaire.

C'est suite au signalement de ce groupe aux services concernés que la police est intervenue, les mis en cause se trouvaient à bord d'un véhicule utilitaire dans l'un des quartiers populaires de Constantine sur le point de faire écouler une quantité de psychotropes. Les enquêteurs ont aussitôt réagi et se sont déplacés sur les lieux. Une fois le véhicule repéré, les policiers sont passés à une fouille minutieuse aussi bien de la voiture que des cinq personnes qui l'occupaient.