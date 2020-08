Les services de la Sûreté nationale ont procédé, récemment, à l'arrestation d'une bande criminelle en lien avec des instigateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays et pour une affaire d'argent sale, impliquant des administrateurs et certains individus relevant de corps de sécurité, a-t-on appris jeudi dernier auprès de ces services. «Les services de sécurité ont réussi, ces derniers jours, à mettre fin à l'activité d'une bande criminelle en lien avec certains instigateurs, à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi qu'avec l'argent sale, impliquant certains responsables, administrateurs et individus relevant des corps sécuritaires», explique la source citée par l'APS. Les mêmes services ont fait savoir que la bande criminelle «dirigée par un ancien joueur international de football, est constituée également de détenus et de fugitifs».